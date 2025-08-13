Відео
Судаков та Довбик близькі до трансферів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 21:12
Довбик у трансферних планах клубів АПЛ, Судаков цікавить Наполі та Бенфіку
Георгій Судаков з Артемом Довбиком. Фото: УАФ

Українські футболісти Артем Довбик із "Роми" та Георгій Судаков із "Шахтаря" стали героями трансферних чуток. Західні ЗМІ сватають гравців в топові ліги.

Якщо в чутках є частка правди, то в серпні гравці змінять команди, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Де опиниться Довбик

Італійські видання стверджують, що Довбика запропонували трьом клубам АПЛ за 27 млн євро. Серед цих клубів "Борнмут". "Вишні", які отримали кошти за Іллю Забарного, ще не відповіли на пропозицію.

Паралельно, інші видання в Англії інформували, що "Евертон" зробив пропозицію в розмірі 37 мільйонів фунтів за Довбика, і сам гравець налаштований на перехід. До того ж в складі "ірисок" вже виступає його земляк з Черкас Віталій Миколенко, що може полегшити адаптацію.

Проте у "Евертоні" спростували чутки і заявили, що не робили офіційних офферів.

У сезоні 2024/25 Довбик провів 45 матчів, забивши 17 м’ячів і віддавши чотири асисти.

Георгий Судаков
Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Судаков вибирає між країнами

Тим часом півзахисник Судаков знову опинився в орбіті "Наполі", який відновив інтерес до 22-річного таланта й ініціював переговори. Однак, за також стежить "Бенфіка".

"Наполі" вважається фаворитом у торгах, оскільки вже давно веде перемовини з "Шахтарем". Однак, в "Бенфіці" грає друг Судакова Анатолій Трубін, що також може вплинути на його вибір.

Судаков у сезоні 2024/25 провів 37 матчів, забив 15 голів і віддав шість асистів.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський може бути звільнений — хто міг би його замінити.

Лідеру "Динамо" Андрію Ярмоленку доручать вирішувати долю Шовковського в клубі після вильоту з Ліги чемпіонів.

Через поразку від "Пафосу" "Динамо" втратило кошти, які допомогли б їм існувати кілька років.

футбол Артем Довбик Евертон Футбол трансфери Бенфіка Георгій Судаков
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
