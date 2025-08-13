Довбик у трансферних планах клубів АПЛ, Судаков цікавить Наполі та Бенфіку

Георгій Судаков з Артемом Довбиком. Фото: УАФ

Українські футболісти Артем Довбик із "Роми" та Георгій Судаков із "Шахтаря" стали героями трансферних чуток. Західні ЗМІ сватають гравців в топові ліги.

Якщо в чутках є частка правди, то в серпні гравці змінять команди, повідомив портал Новини.LIVE.

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Де опиниться Довбик

Італійські видання стверджують, що Довбика запропонували трьом клубам АПЛ за 27 млн євро. Серед цих клубів "Борнмут". "Вишні", які отримали кошти за Іллю Забарного, ще не відповіли на пропозицію.

Паралельно, інші видання в Англії інформували, що "Евертон" зробив пропозицію в розмірі 37 мільйонів фунтів за Довбика, і сам гравець налаштований на перехід. До того ж в складі "ірисок" вже виступає його земляк з Черкас Віталій Миколенко, що може полегшити адаптацію.

Проте у "Евертоні" спростували чутки і заявили, що не робили офіційних офферів.

У сезоні 2024/25 Довбик провів 45 матчів, забивши 17 м’ячів і віддавши чотири асисти.

Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Судаков вибирає між країнами

Тим часом півзахисник Судаков знову опинився в орбіті "Наполі", який відновив інтерес до 22-річного таланта й ініціював переговори. Однак, за також стежить "Бенфіка".

"Наполі" вважається фаворитом у торгах, оскільки вже давно веде перемовини з "Шахтарем". Однак, в "Бенфіці" грає друг Судакова Анатолій Трубін, що також може вплинути на його вибір.

Судаков у сезоні 2024/25 провів 37 матчів, забив 15 голів і віддав шість асистів.

