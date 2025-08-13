Довбик в трансферных планах клубов АПЛ, Судаков интересует Наполи и Бенфику

Георгий Судаков с Артемом Довбиком. Фото: УАФ

Украинские футболисты Артем Довбик из "Ромы" и Георгий Судаков из "Шахтера" стали героями трансферных слухов. Западные СМИ сватают игроков в топовые лиги.

Если в слухах есть доля правды, то в августе игроки сменят команды, сообщил портал Новини.LIVE.

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Где окажется Довбик

Итальянские издания утверждают, что Довбика предложили трем клубам АПЛ за 27 млн евро. Среди этих клубов "Борнмут". "Вишни", которые получили средства за Илью Забарного, еще не ответили на предложение.

Параллельно, другие издания в Англии информировали, что "Эвертон" сделал предложение в размере 37 миллионов фунтов за Довбика, и сам игрок настроен на переход. К тому же в составе "ирисок" уже выступает его земляк из Черкасс Виталий Миколенко, что может облегчить адаптацию.

Однако в "Эвертоне" опровергли слухи и заявили, что не делали официальных офферов.

В сезоне 2024/25 Довбик провел 45 матчей, забив 17 мячей и отдав четыре ассиста.

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Судаков выбирает между странами

Тем временем полузащитник Судаков вновь оказался в орбите "Наполи", который возобновил интерес к 22-летнему таланту и инициировал переговоры. Однако, за также следит "Бенфика".

"Наполи" считается фаворитом в торгах, поскольку уже давно ведет переговоры с "Шахтером". Однако, в "Бенфике" играет друг Судакова Анатолий Трубин, что также может повлиять на его выбор.

Судаков в сезоне 2024/25 провел 37 матчей, забил 15 голов и отдал шесть ассистов.

