Георгий Судаков сообщил о смерти отца накануне матча Шахтера

Виктор и Георгий Судаковы. Фото: "Шахтер"

У центрального полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова трагедия в семье. Умер отец футболиста.

О смерти отца Виктора футболист сообщил в Instagram.

Умер отец Судакова

По словам Георгия, у его отца 13 августа должен был бы быть день рождения.

"У Бога другой план на этот день. Ты был настоящий, искренний, с добрым сердцем и чистой душой!" — написал футболист.

В посте Судаков отметил, что 14 августа отец должен был смотреть его матч за "Шахтер" против "Панатинаикоса". Он бы болел, переживал, а после игры позвонил бы и сказал, что Георгий был лучшим.

"Еще позавчера с тобой вспоминали эмоции с гендерпати, как ты со всеми ребятами общался и кайфовал "Ну, ребята такие все классные, душевные, они мне как родные".

Хочу еще хотя бы раз услышать твою установку на игру "сынок, мяч круглый, поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший", — написал Судаков.

