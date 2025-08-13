Георгій Судаков повідомив про смерть батька напередодні матчу Шахтаря

Помер батько зірки збірної України та Шахтаря
У центрального півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова трагедія в сім'ї. Помер батько футболіста.
Про смерть батька Віктора футболіст повідомив в Instagram.
Помер батько Судакова
За словами Георгія, у його батька 13 серпня мав би бути день народження.
"У Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем та чистою душею!" — написав футболіст.
У дописі Судаков розповів, що 14 серпня батько мав дивитися його матч за "Шахтар" проти "Панатінаїкоса". Він би уболівав, переживав, а після гри подзвонив би та сказав, що Георгій був найкращим.
"Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував "Ну, хлопці такі всі класні, душевні, вони мені як рідні".
Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру "синок, м'яч круглий, поле рівне, у тебе все вийде, ти найкращий", — написав Судаков.
