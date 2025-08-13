Відео
Головна Спорт Помер батько зірки збірної України та Шахтаря

Помер батько зірки збірної України та Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 00:47
Георгій Судаков повідомив про смерть батька напередодні матчу Шахтаря
Віктор та Георгій Судакови. Фото: "Шахтар"

У центрального півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова трагедія в сім'ї. Помер батько футболіста.

Про смерть батька Віктора футболіст повідомив в Instagram.

Помер батько Судакова

За словами Георгія, у його батька 13 серпня мав би бути день народження.

"У Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем та чистою душею!" — написав футболіст.

У дописі Судаков розповів, що 14 серпня батько мав дивитися його матч за "Шахтар" проти "Панатінаїкоса". Він би уболівав, переживав, а після гри подзвонив би та сказав, що Георгій був найкращим.

"Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував "Ну, хлопці такі всі класні, душевні, вони мені як рідні".

Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру "синок, м'яч круглий, поле рівне, у тебе все вийде, ти найкращий", — написав Судаков.

Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги в Польщі вперше за тривалий час виступлять три українські стрибунки у висоту.

Боксер суперважкої ваги Олександр Усик наразі перебуває на роздоріжжі, оскільки йому погрожують.

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума ще надто молодий для бою з Усиком — думка Роя Джонса-молодшого.

Київський "Локомотив" влаштував скандал, оскільки "Шахтар" переманив їх тренера.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
