Георгій Судаков повідомив про смерть батька напередодні матчу Шахтаря

Віктор та Георгій Судакови. Фото: "Шахтар"

У центрального півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова трагедія в сім'ї. Помер батько футболіста.

Про смерть батька Віктора футболіст повідомив в Instagram.

Помер батько Судакова

За словами Георгія, у його батька 13 серпня мав би бути день народження.

"У Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем та чистою душею!" — написав футболіст.

У дописі Судаков розповів, що 14 серпня батько мав дивитися його матч за "Шахтар" проти "Панатінаїкоса". Він би уболівав, переживав, а після гри подзвонив би та сказав, що Георгій був найкращим.

"Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував "Ну, хлопці такі всі класні, душевні, вони мені як рідні".

Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру "синок, м'яч круглий, поле рівне, у тебе все вийде, ти найкращий", — написав Судаков.

