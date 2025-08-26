Видео
Главная Спорт Шахтер снизил стоимость Судакова

Шахтер снизил стоимость Судакова

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 07:31
Шахтер снизил цену на Судакова, которым интересуется Бенфика
Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" до конца августа может продать своего полузащитника Георгия Судакова. Сейчас есть потенциальные покупатели и футболист сам хочет уйти.

"Шахтер" даже снизил стоимость Судакова для потенциального покупателя, сообщил портал A Bola.

Читайте также:
Георгий Судаков
Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Судаков может переехать в теплую страну

По информации источника, португальский клуб "Бенфика" рассматривает 22-летнего украинского полузащитника на усиление позиции атакующего полузащитника.

Украинцы оценивают игрока в 30 миллионов евро, что меньше чем ранее требовалось от "Наполи". Однако, для португальцев и эта сумма является большой.

Отметим, что португальцы не подавали официального предложения, потому что рассматривали Георгия как один из вариантов.

Помочь трансферу может наличие в составе "Бенфики" друга Судакова — голкипера Анатолия Трубина, который в 2023 году перешел из "Шахтера" за 10 миллионов евро и 40% от перепродажи.

В этом сезоне Судаков провел девять матчей за "Шахтер", отдав один ассист.

Напомним, "Динамо" и еще один клуб УПЛ соревнуются за покупку футболиста сборной Коста-Рики.

Киевское "Динамо" ответило на трансферное предложение испанского клуба по Владиславу Ванату.

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Бенфика Георгий Судаков
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
