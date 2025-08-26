Конопля готов к трансферу из Шахтера в известный клуб

Что испанский клуб предложил Шахтеру за игрока сборной Украины
Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля попал в сферу интересов испанской "Севильи". Клуб из Ла Лиги рассматривает 25-летнего украинца как вариант для усиления правого фланга обороны в преддверии нового сезона.
"Севилья" может лишиться двух действующих правых защитников: Хуанлу Санчеса и Хосе Анхеля Кармоны, сообщает Sky Sports.
В связи с возможными кадровыми потерями "Севилья" составила список возможных новичков, где среди кандидатов оказался и украинец Ефим Конопля. В числе конкурентов украинца за место в заявке упоминаются также Хулиан Араухо из "Борнмута", Мартин Ортега из аргентинского "Тигре" и Алекс Хименес из "Милана". Однако Конопля считается одним из наиболее реальных вариантов благодаря стабильным выступлениям в УПЛ.
Конопля готов к уходу из "Шахтера"
В нынешнем сезоне 26-летний футболист уже провел пять матчей за "Шахтер", забив один гол и отдав две результативные передачи. Контракт Ефима Конопли с донецким клубом действует до осени 2026 года, поэтому "горняки" рассчитывают выручить за игрока значительную сумму.
"Севилья" может рассмотреть вариант аренды с правом последующего выкупа. Это может стать компромиссным решением для обеих сторон, если переговоры по полноценному трансферу зайдут в тупик.
Напомним, до конца лета "Шахтер" может потерять еще одного игрока сборной Украины, которым интересуются в Европе.
Киевское "Динамо" тоже получило выгодное предложение о продаже украинского игрока, однако отклонило запрос на трансфер.
