Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбика активно пытаются продать в Ньюкасл

Довбика активно пытаются продать в Ньюкасл

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 23:59
Довбик может перейти в Ньюкасл — Рома ищет выход для нападающего
Артем Довбик. Фото: Reuters

До конца трансферного окна в топовых чемпионатах активно пытаются найти новую команду для украинского нападающего "Ромы" Артема Довбика. В клубе уверены, что не хотят оставлять футболиста.

Агенты сейчас пытаются трудоустроить игрока в английском "Ньюкасле", сообщил журналист Филиппо Биафори.

Реклама
Читайте также:

От Довбика хотят избавиться

По информации источника, некоторые посредники пытаются договориться о трансфере Довбика в "Ньюкасл". Английский клуб сейчас активно ищет нападающего из-за бойкота Александра Исака, который требует продать его.

Ранее появлялись слухи об интересе к 28-летнему украинцу со стороны "Вильярреала", но их потом опровергли.

"Рома" приобрела Довбика в августе 2024 года за 30,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел 45 матчей на клубном уровне, забив 17 голов и отдав четыре ассиста. Однако, после смены главного тренера на Джан Пьеро Гасперини он стал ненужным.

Напомним, ранее стало известно, что донецкий "Шахтер" снизил стоимость Георгия Судакова.

Известный эксперт назвал невероятную стоимость свадьбы Криштиану Роналду.

футбол Артем Довбик Футбол трансферы Ньюкасл Юнайтед ФК Рома (Рим)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации