Довбик может перейти в Ньюкасл — Рома ищет выход для нападающего

До конца трансферного окна в топовых чемпионатах активно пытаются найти новую команду для украинского нападающего "Ромы" Артема Довбика. В клубе уверены, что не хотят оставлять футболиста.

Агенты сейчас пытаются трудоустроить игрока в английском "Ньюкасле", сообщил журналист Филиппо Биафори.

От Довбика хотят избавиться

По информации источника, некоторые посредники пытаются договориться о трансфере Довбика в "Ньюкасл". Английский клуб сейчас активно ищет нападающего из-за бойкота Александра Исака, который требует продать его.

Ранее появлялись слухи об интересе к 28-летнему украинцу со стороны "Вильярреала", но их потом опровергли.

"Рома" приобрела Довбика в августе 2024 года за 30,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел 45 матчей на клубном уровне, забив 17 голов и отдав четыре ассиста. Однако, после смены главного тренера на Джан Пьеро Гасперини он стал ненужным.

