Головна Спорт Довбика активно намагаються продати в Ньюкасл

Довбика активно намагаються продати в Ньюкасл

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 23:59
Довбик може перейти в Ньюкасл — Рома шукає вихід для нападника
Артем Довбик. Фото: Reuters

До кінця трансферного вікна в топових чемпіонатах активно намагаються знайти нову команду для українського нападника "Роми" Артема Довбика. У клубі впевнені, що не хочуть залишати футболіста.

Агенти наразі намагаються працевлаштувати гравця в англійському "Ньюкаслі", повідомив журналіст Філіппо Біафорі.

Читайте також:

Від Довбика хочуть позбутися

За інформацією джерела, деякі посередники намагаються домовитися про трансфер Довбика до "Ньюкасла". Англійський клуб наразі активно шукає нападника через бойкот Александра Ісака, який вимагає продати його.

Раніше з’являлися чутки про інтерес до 28-річного українця з боку "Вільярреала", але їх потім спростували.

"Рома" придбала Довбика в серпні 2024 року за 30,5 мільйона євро. Минулого сезону він провів 45 матчів на клубному рівні, забивши 17 голів і віддавши чотири асисти. Однак, після зміни головного тренера на Джан П'єро Гасперіні він став непотрібним.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що донецький "Шахтар" знизив вартість Георгія Судакова.

Відомий експерт назвав неймовірну вартість весілля Кріштіану Роналду.

футбол Артем Довбик Футбол трансфери Ньюкасл Юнайтед ФК Рома (Рим)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
