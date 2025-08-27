Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Полісся оформляє одразу декілька гучних трансферів

Полісся оформляє одразу декілька гучних трансферів

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 12:18
Полісся підпише декілька зіркових вільних агентів
Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Тренерський штаб "Полісся" отримає значне підсилення складу. Стало відомо про переговори житомирського клубу з колишнім гравцем збірної України Володимиром Шепелєвим.

Центральний півзахисник залишив "Олександрію" і перебуває в пошуках нового клубу для продовження кар'єри, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте також:

Володимир Шепелєв має пройти поглиблене медичне обстеження в Житомирі вже сьогодні або завтра. Відомо, що 28-річний гравець зараз є вільним агентом. Минулого сезону він встиг пограти за київське "Динамо" та за "Олександрію".

Владимир Шепелев
Володимир Шепелєв у грі за "Олександрію". Фото: instagram.com/fandaynet/

Хто ще посилить "Полісся"

Житомирський клуб також розглядає можливість підписання центрального захисника Луїзао. Нещодавно 23-річний бразилець залишив "Вест Гем", де грав виключно за команду U-21 та провів 53 поєдинки, забивши чотири м'ячі.

Раніше Луїзао виступав за "Сан-Паулу" (20 матчів, 1 гол), а також за польський клуб "Погонь" Щецин, де провів чотири поєдинки. Якщо переходи відбудуться, "Полісся" отримає одразу двох досвідчених гравців, вільних для підписання без трансферних витрат.

Нагадаємо, український прапор став причиною конфлікту під час матчу французького "ПСЖ", за який виступає Ілля Забарний.

Ярослава Магучіх виступить у фіналі Діамантової ліги, де захищатиме титул переможниці турніру в боротьбі з сильними суперницями.

спорт футбол Футбол трансфери Полісся Володимир Шепелєв Владислав Велетень
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації