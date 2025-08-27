Полісся підпише декілька зіркових вільних агентів

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Тренерський штаб "Полісся" отримає значне підсилення складу. Стало відомо про переговори житомирського клубу з колишнім гравцем збірної України Володимиром Шепелєвим.

Центральний півзахисник залишив "Олександрію" і перебуває в пошуках нового клубу для продовження кар'єри, повідомляє "ТаТоТаке".

Володимир Шепелєв має пройти поглиблене медичне обстеження в Житомирі вже сьогодні або завтра. Відомо, що 28-річний гравець зараз є вільним агентом. Минулого сезону він встиг пограти за київське "Динамо" та за "Олександрію".

Володимир Шепелєв у грі за "Олександрію". Фото: instagram.com/fandaynet/

Хто ще посилить "Полісся"

Житомирський клуб також розглядає можливість підписання центрального захисника Луїзао. Нещодавно 23-річний бразилець залишив "Вест Гем", де грав виключно за команду U-21 та провів 53 поєдинки, забивши чотири м'ячі.

Раніше Луїзао виступав за "Сан-Паулу" (20 матчів, 1 гол), а також за польський клуб "Погонь" Щецин, де провів чотири поєдинки. Якщо переходи відбудуться, "Полісся" отримає одразу двох досвідчених гравців, вільних для підписання без трансферних витрат.

