Головна Спорт Конфлікт Забарного та Сафонова — що відбувається в ПСЖ

Конфлікт Забарного та Сафонова — що відбувається в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 16:31
У Парижі пояснили, які стосунки у Забарного та Сафонова
Ілля Забарний (праворуч) у матчі за "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Захисник збірної України Ілля Забарний приєднався до "ПСЖ" під час літнього трансферного вікна і вже встиг стати частиною французької команди. Йому доводиться регулярно стикатися на тренуваннях із російським воротарем Матвієм Сафоновим.

Стосунки двох футболістів виявилися кращими, ніж припускали журналісти, повідомляє Le Parisien.

Раніше повідомлялося, що однією з умов трансферу Іллі Забарного в "ПСЖ" був продаж Матвія Сафонова, який є резервним голкіпером команди. Однак французький клуб ніколи не підтверджував це офіційно.

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов (ліворуч) та Люка Шевальє. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Стосунки Забарного та Сафонова

Пізніше з'явилася інформація про те, що росіянин вирішив залишитися в команді та боротися за місце в основному складі з новачком клубу Люкою Шевальє. У підсумку українець та росіянин не тільки тренуються разом, а й нещодавно розділили лаву запасних під час одного з матчів.

Згідно з повідомленням французьких футболістів, обидва гравці проведуть у "ПСЖ" наступний сезон. У них цілком нормальні, "робочі" стосунки. Жодних скандалів у клубі немає, що нещодавно підтвердив і головний тренер парижан Луїс Енріке.

При цьому Сафонов та Забарний не спілкуються безпосередньо, хоч і не конфліктують. У "ПСЖ" намагаються організувати робочий процес так, щоб двоє футболістів не потрапляли на спільні фото та відео кадри.

Нагадаємо, у житомирському "Поліссі" з'являться зіркові новачки, за яких українському клубу не доведеться платити.

У київського "Динамо" залишилася примарна можливість потрапити в основний турнір Ліги Європи — де і коли дивитися матч-відповідь із "Маккабі".

Частина молодих українських футболістів зможе безперешкодно залишити країну завдяки указу уряду.

спорт футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
