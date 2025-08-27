Спортсмени 18-22 — хто зможе скористатися виїздом за кордон за новими правилами

Єгор Ярмолюк на тренуванні. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Наприкінці серпня уряд України ухвалив рішення, яке безпосередньо вплине на майбутнє національного спорту. Тепер чоловіки віком від вісімнадцяти до двадцяти двох років зможуть перетинати кордон без попередніх дозволів від Міністерства спорту.

Раніше спортсменам потрібно було отримувати узгодження і довідки від Мінспорту, що часто викликало затримки та зриви участі в міжнародних турнірах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ухвалений закон відкриває дорогу для участі в закордонних зборах, чемпіонатах і тренувальних таборах без бюрократичних перепон. Це шанс не втратити ціле покоління спортсменів та зберегти їхню конкурентоспроможність на світовій арені.

Єгор Ярмолюк у збірній України. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Кого торкнеться новий закон

Тисячі спортсменів зможуть будувати кар'єру за кордоном без бюрократичних проблем. Розглянемо лише кілька прикладів. Молодий футболіст Богдан Попов уже заявив про себе в Італії, де став найкращим гравцем першого туру Серії B. Для нього спрощений виїзд означає можливість спокійно готуватися до матчів і працювати на зборах за кордоном.

Сумоїст Данило Явгусишин стрімко піднімається в японському спорті. Його шлях до еліти національного сумо тепер менше залежатиме від дозвільних процедур в Україні.

Український сумоїст Данило Явгусишин (праворуч). Фото: instagram.com/ukraine_sumo_federation_2025/

Півзахисник Єгор Ярмолюк закріпився у складі "Брентфорда" і вже виходить на поле в матчах АПЛ. Для нього нові правила є гарантією участі в зборах збірної України та в клубних турнірах без зайвих формальностей.

Біатлоніст Віталій Мандзин провів успішний сезон, вигравши юніорські змагання та заробивши очки в Кубку світу. Для нього рішення уряду знімає всі бар'єри на шляху до повноцінної підготовки до міжнародних стартів.

Біатлоніст Віталій Мандзин. Фото: instagram.com/vitalii.mandzyn/

Ризики нового закону

Нове правило має і зворотний бік: завжди є ризик, що частина молодих талантів залишиться за кордоном. Але головне, що у спортсменів тепер є шанс розвиватися, представляти Україну та рости до рівня світової еліти. Для країни це можливість утримати спортивне майбутнє і показати, що свобода може бути рушійною силою перемог.

