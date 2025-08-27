Видео
Україна
Видео

Ярмолюк, Мандзин — какие спортсмены смогут покинуть Украину

Ярмолюк, Мандзин — какие спортсмены смогут покинуть Украину

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 13:40
Спортсмены 18-22 — кто сможет воспользоваться выездом за границу по новым правилам
Егор Ярмолюк на тренировке. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

В конце августа правительство Украины приняло решение, которое напрямую повлияет на будущее национального спорта. Теперь мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет смогут пересекать границу без предварительных разрешений от Министерства спорта.

Раньше спортсменам требовалось получать согласования и справки от Минспорта, что часто вызывало задержки и срывы участия в международных турнирах, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Принятый закон открывает дорогу для участия в зарубежных сборах, чемпионатах и тренировочных лагерях без бюрократических преград. Это шанс не потерять целое поколение спортсменов и сохранить их конкурентоспособность на мировой арене. 

Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк в сборной Украины. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Кого коснется новый закон

Тысячи спортсменов смогут строить карьеру за границей без бюрократических проблем. Рассмотрим лишь несколько примеров. Молодой футболист Богдан Попов уже заявил о себе в Италии, где стал лучшим игроком первого тура Серии B. Для него упрощенный выезд означает возможность спокойно готовиться к матчам и работать на сборах за рубежом.

Сумоист Даниил Явгусишин стремительно поднимается в японском спорте. Его путь в элиту национального сумо теперь будет меньше зависеть от разрешительных процедур в Украине.

Даниил Явгусишин
Украинский сумоист Даниил Явгусишин (справа). Фото: instagram.com/ukraine_sumo_federation_2025/

Полузащитник Егор Ярмолюк закрепился в составе "Брентфорда" и уже выходит на поле в матчах АПЛ. Для него новые правила являются гарантией участия в сборах сборной Украины и в клубных турнирах без лишних формальностей.

Биатлонист Виталий Мандзин провел успешный сезон, выиграв юниорские соревнования и заработав очки в Кубке мира. Для него решение правительства снимает все барьеры на пути к полноценной подготовке к международным стартам. 

Виталий Мандзин
Биатлонист Виталий Мандзин. Фото: instagram.com/vitalii.mandzyn/

Риски нового закона

Новое правило имеет и обратную сторону: всегда есть риск, что часть молодых талантов останется за границей. Но главное, что у спортсменов теперь есть шанс развиваться, представлять Украину и расти до уровня мировой элиты. Для страны это возможность удержать спортивное будущее и показать, что свобода может быть движущей силой побед.

Напомним, в Верховной Раде уточнили, какие категории граждан не смогут покинуть Украину согласно "закону 18-22". 

Для выезда из страны в связи с новым законом потребует документ, без которого пограничники не смогут выпустить гражданина из Украины. 

спорт футбол Егор Ярмолюк Виталий Мандзын Даниил Явгусишин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
