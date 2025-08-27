Спортсмены 18-22 — кто сможет воспользоваться выездом за границу по новым правилам

Ярмолюк, Мандзин — какие спортсмены смогут покинуть Украину
В конце августа правительство Украины приняло решение, которое напрямую повлияет на будущее национального спорта. Теперь мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет смогут пересекать границу без предварительных разрешений от Министерства спорта.
Раньше спортсменам требовалось получать согласования и справки от Минспорта, что часто вызывало задержки и срывы участия в международных турнирах, сообщает портал Новини.LIVE.
Принятый закон открывает дорогу для участия в зарубежных сборах, чемпионатах и тренировочных лагерях без бюрократических преград. Это шанс не потерять целое поколение спортсменов и сохранить их конкурентоспособность на мировой арене.
Кого коснется новый закон
Тысячи спортсменов смогут строить карьеру за границей без бюрократических проблем. Рассмотрим лишь несколько примеров. Молодой футболист Богдан Попов уже заявил о себе в Италии, где стал лучшим игроком первого тура Серии B. Для него упрощенный выезд означает возможность спокойно готовиться к матчам и работать на сборах за рубежом.
Сумоист Даниил Явгусишин стремительно поднимается в японском спорте. Его путь в элиту национального сумо теперь будет меньше зависеть от разрешительных процедур в Украине.
Полузащитник Егор Ярмолюк закрепился в составе "Брентфорда" и уже выходит на поле в матчах АПЛ. Для него новые правила являются гарантией участия в сборах сборной Украины и в клубных турнирах без лишних формальностей.
Биатлонист Виталий Мандзин провел успешный сезон, выиграв юниорские соревнования и заработав очки в Кубке мира. Для него решение правительства снимает все барьеры на пути к полноценной подготовке к международным стартам.
Риски нового закона
Новое правило имеет и обратную сторону: всегда есть риск, что часть молодых талантов останется за границей. Но главное, что у спортсменов теперь есть шанс развиваться, представлять Украину и расти до уровня мировой элиты. Для страны это возможность удержать спортивное будущее и показать, что свобода может быть движущей силой побед.
Напомним, в Верховной Раде уточнили, какие категории граждан не смогут покинуть Украину согласно "закону 18-22".
Для выезда из страны в связи с новым законом потребует документ, без которого пограничники не смогут выпустить гражданина из Украины.
Читайте Новини.LIVE!