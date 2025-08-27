Де і коли дивитися матч Динамо — Маккабі в Лізі Європи

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

У четвер, 28 серпня, київське "Динамо" проведе матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти "Маккабі" з Тель-Авіва. Тільки переконлива перемога допоможе "біло-синім" залишитися в турнірі.

Після поразки в першій зустрічі з рахунком 1:3 команда Олександра Шовковського готується до камбеку на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Де та коли дивитися матч "Динамо" — "Маккабі"

Поєдинок розпочнеться в четвер, 28 серпня, о 21:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "2+2" та платформі "Київстар ТБ".

Ситуація перед грою видається непростою: в ізраїльтян серйозна перевага після домашньої перемоги, а кияни мають забивати щонайменше двічі, щоб розраховувати на прохід. Аналітики прогнозують результативний матч, при цьому ставлять на варіант "обидві команди заб'ють" та тотал більше 2,5 гола.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

"Динамо" підходить до гри з бажанням реабілітуватися за невдачу в першій зустрічі. Клубу необхідно проявити агресію в атаці та використовувати досвід лідерів, щоб переломити ситуацію. "Маккабі", зі свого боку, їде до Любліна з упевненістю у своїх силах і постарається стримати натиск господарів поля, зберігши комфортний відрив.

На думку експертів, кияни здатні виграти зустріч, і деякі прогнози називають рахунок 2:1 на користь "Динамо". Однак цього результату буде недостатньо для виходу в групу, а значить українській команді доведеться ризикнути всім, щоб зберегти надію на продовження участі в турнірі.

