Де і коли дивитися матч Динамо — Маккабі в Лізі Європи

Останній шанс для Динамо — де дивитися матч із Маккабі
У четвер, 28 серпня, київське "Динамо" проведе матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти "Маккабі" з Тель-Авіва. Тільки переконлива перемога допоможе "біло-синім" залишитися в турнірі.
Після поразки в першій зустрічі з рахунком 1:3 команда Олександра Шовковського готується до камбеку на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Де та коли дивитися матч "Динамо" — "Маккабі"
Поєдинок розпочнеться в четвер, 28 серпня, о 21:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "2+2" та платформі "Київстар ТБ".
Ситуація перед грою видається непростою: в ізраїльтян серйозна перевага після домашньої перемоги, а кияни мають забивати щонайменше двічі, щоб розраховувати на прохід. Аналітики прогнозують результативний матч, при цьому ставлять на варіант "обидві команди заб'ють" та тотал більше 2,5 гола.
"Динамо" підходить до гри з бажанням реабілітуватися за невдачу в першій зустрічі. Клубу необхідно проявити агресію в атаці та використовувати досвід лідерів, щоб переломити ситуацію. "Маккабі", зі свого боку, їде до Любліна з упевненістю у своїх силах і постарається стримати натиск господарів поля, зберігши комфортний відрив.
На думку експертів, кияни здатні виграти зустріч, і деякі прогнози називають рахунок 2:1 на користь "Динамо". Однак цього результату буде недостатньо для виходу в групу, а значить українській команді доведеться ризикнути всім, щоб зберегти надію на продовження участі в турнірі.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що деякі футболісти "Динамо" зможуть вільно виїжджати з України через новий закон уряду країни.
