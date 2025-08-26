Досвідчений польський тренер увійшов до штабу київського Динамо

Динамо Київ почав тренувати польський тренер
У київському "Динамо" після поразки від "Маккабі" Тель-Авів сталися зміни в тренерському штабі. Олександр Шовковський отримав на допомогу нового асистента, який буде відповідати за аналітику.
У тренерський штаб команди увійшов поляк Мацей Кендзьорек, повідомила пресслужба "Динамо".
Новий тренер київського "Динамо"
У "Динамо" Кендзьорек отримав посаду тренера-аналітика та експерта зі стандартних положень. Цікаво, що в останні роки гра киян на стандартах піддається великій критиці.
Наразі відомо, що 45-річний фахівець знаходиться в "Динамо" з 22 серпня. Він має тренерську ліцензію UEFA Pro Licence і може бути не тільки асистентом тренера, але й головним на тренерському містку.
Свою кар’єру Кендзьорек розпочав у 2003 році, спочатку працюючи головним тренером та асистентом у командах польських нижчих ліг.
З 2016 по 2020 рік він був асистентом головного тренера в "Ракуві", де клуб здобув переміг в другій і першій лігах Польщі. Далі Мацей сезон допомагав у "Арці" (Гдиня), а згодом увійшов до тренерського штабу "Леха" (Познань), з яким став чемпіоном.
Перед переходом до "Динамо" він невдало очолював "Радомяк" на посаді головного тренера.
Також Кендзьорек сприяв підготовці молодіжної збірної Польщі до Євро-2019.
