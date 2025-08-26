Досвідчений польський тренер увійшов до штабу київського Динамо

Мацей Кендзьорек. Фото: instagram.com/maciekkedziorek

У київському "Динамо" після поразки від "Маккабі" Тель-Авів сталися зміни в тренерському штабі. Олександр Шовковський отримав на допомогу нового асистента, який буде відповідати за аналітику.

У тренерський штаб команди увійшов поляк Мацей Кендзьорек, повідомила пресслужба "Динамо".

Мацей Кендзьорек. Фото: "Динамо"

Новий тренер київського "Динамо"

У "Динамо" Кендзьорек отримав посаду тренера-аналітика та експерта зі стандартних положень. Цікаво, що в останні роки гра киян на стандартах піддається великій критиці.

Наразі відомо, що 45-річний фахівець знаходиться в "Динамо" з 22 серпня. Він має тренерську ліцензію UEFA Pro Licence і може бути не тільки асистентом тренера, але й головним на тренерському містку.

Олександр Шовковський та Мацей Кендзьорек. Фото: "Динамо"

Свою кар’єру Кендзьорек розпочав у 2003 році, спочатку працюючи головним тренером та асистентом у командах польських нижчих ліг.

З 2016 по 2020 рік він був асистентом головного тренера в "Ракуві", де клуб здобув переміг в другій і першій лігах Польщі. Далі Мацей сезон допомагав у "Арці" (Гдиня), а згодом увійшов до тренерського штабу "Леха" (Познань), з яким став чемпіоном.

Перед переходом до "Динамо" він невдало очолював "Радомяк" на посаді головного тренера.

Також Кендзьорек сприяв підготовці молодіжної збірної Польщі до Євро-2019.

