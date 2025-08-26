Опытный польский тренер вошел в штаб киевского Динамо

Динамо Киев начал тренировать польский тренер
В киевском "Динамо" после поражения от "Маккаби" Тель-Авив произошли изменения в тренерском штабе. Александр Шовковский получил в помощь нового ассистента, который будет отвечать за аналитику.
В тренерский штаб команды вошел поляк Мацей Кендзерек, сообщила пресс-служба "Динамо".
Новый тренер киевского "Динамо"
В "Динамо" Кендзерек получил должность тренера-аналитика и эксперта по стандартным положениям. Интересно, что в последние годы игра киевлян на стандартах подвергается большой критике.
Известно, что 45-летний специалист находится в "Динамо" с 22 августа. Он имеет тренерскую лицензию UEFA Pro Licence и может быть не только ассистентом тренера, но и главным на тренерском мостике.
Свою карьеру Кендзерек начал в 2003 году, сначала работая главным тренером и ассистентом в командах польских низших лиг.
С 2016 по 2020 год он был ассистентом главного тренера в "Ракуве", где клуб одержал победу во второй и первой лигах Польши. Далее Мацей сезон помогал в "Арке" (Гдыня), а затем вошел в тренерский штаб "Леха" (Познань), с которым стал чемпионом.
Перед переходом в "Динамо" он неудачно возглавлял "Радомяк" в должности главного тренера.
Также Кендзерек способствовал подготовке молодежной сборной Польши к Евро-2019.
