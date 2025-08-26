Опытный польский тренер вошел в штаб киевского Динамо

Мацей Кендзерек. Фото: instagram.com/maciekkedziorek

В киевском "Динамо" после поражения от "Маккаби" Тель-Авив произошли изменения в тренерском штабе. Александр Шовковский получил в помощь нового ассистента, который будет отвечать за аналитику.

В тренерский штаб команды вошел поляк Мацей Кендзерек, сообщила пресс-служба "Динамо".

Мацей Кендзерек. Фото: "Динамо"

Новый тренер киевского "Динамо"

В "Динамо" Кендзерек получил должность тренера-аналитика и эксперта по стандартным положениям. Интересно, что в последние годы игра киевлян на стандартах подвергается большой критике.

Известно, что 45-летний специалист находится в "Динамо" с 22 августа. Он имеет тренерскую лицензию UEFA Pro Licence и может быть не только ассистентом тренера, но и главным на тренерском мостике.

Александр Шовковский и Мацей Кендзерек. Фото: "Динамо"

Свою карьеру Кендзерек начал в 2003 году, сначала работая главным тренером и ассистентом в командах польских низших лиг.

С 2016 по 2020 год он был ассистентом главного тренера в "Ракуве", где клуб одержал победу во второй и первой лигах Польши. Далее Мацей сезон помогал в "Арке" (Гдыня), а затем вошел в тренерский штаб "Леха" (Познань), с которым стал чемпионом.

Перед переходом в "Динамо" он неудачно возглавлял "Радомяк" в должности главного тренера.

Также Кендзерек способствовал подготовке молодежной сборной Польши к Евро-2019.

