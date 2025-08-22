Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Как Шовковский объяснил поражение Динамо в Тель-Авиве

Как Шовковский объяснил поражение Динамо в Тель-Авиве

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 08:23
Шовковский объяснил удаление и игровые проблемы Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" не сумело добиться положительного результата в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча против тель-авивского "Маккаби" завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский на послематчевой пресс-конференции признал, что ключевым эпизодом стал момент с удалением Константина Вивчаренко.

Реклама
Читайте также:

Киевляне почти весь второй тайм вынуждены были играть в меньшинстве, что сказалось на итоговом результате. Александр Шовковский отметил, что команде пришлось перестраивать игру на ходу. 

Что Шовковский сказал о поражении "Динамо"

По словам наставника "бело-синих", ситуация осложнилась тем, что защитник Александр Тымчик не смог выйти на поле из-за болезни, что сократило возможности для ротации в обороне.

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Я могу считать этот эпизод справедливым или несправедливым, но он случился. Это не первый случай, когда мы получаем красную карточку в важный момент. Можно готовить план и стратегию, но почти тайм играть в меньшинстве крайне тяжело. К тому же у Тымчика перед матчем поднялась температура, и это еще больше ограничило наши варианты", — сказал наставник киевлян. 

Ответная встреча между "Динамо" и "Маккаби" состоится в Киеве 28 августа и определит, кто выйдет в групповой этап Лиги Европы. 

Напомним, Александр Шовковский может быть уволен из "Динамо" в случае, если киевская команда не сумеет пройти в основной этап Лиги Европы. 

Голкипер молодежной сборной Украины нескоро вернется на поле из-за серьезной травмы, он сломал руку в тренажерном зале. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Александр Шовковский Маккаби Тель-Авив
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации