Шовковский объяснил удаление и игровые проблемы Динамо

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" не сумело добиться положительного результата в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча против тель-авивского "Маккаби" завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский на послематчевой пресс-конференции признал, что ключевым эпизодом стал момент с удалением Константина Вивчаренко.

Киевляне почти весь второй тайм вынуждены были играть в меньшинстве, что сказалось на итоговом результате. Александр Шовковский отметил, что команде пришлось перестраивать игру на ходу.

Что Шовковский сказал о поражении "Динамо"

По словам наставника "бело-синих", ситуация осложнилась тем, что защитник Александр Тымчик не смог выйти на поле из-за болезни, что сократило возможности для ротации в обороне.

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Я могу считать этот эпизод справедливым или несправедливым, но он случился. Это не первый случай, когда мы получаем красную карточку в важный момент. Можно готовить план и стратегию, но почти тайм играть в меньшинстве крайне тяжело. К тому же у Тымчика перед матчем поднялась температура, и это еще больше ограничило наши варианты", — сказал наставник киевлян.

Ответная встреча между "Динамо" и "Маккаби" состоится в Киеве 28 августа и определит, кто выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, Александр Шовковский может быть уволен из "Динамо" в случае, если киевская команда не сумеет пройти в основной этап Лиги Европы.

Голкипер молодежной сборной Украины нескоро вернется на поле из-за серьезной травмы, он сломал руку в тренажерном зале.