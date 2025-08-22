Відео
Головна Спорт Як Шовковський пояснив поразку Динамо в Тель-Авіві

Як Шовковський пояснив поразку Динамо в Тель-Авіві

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:23
Шовковський пояснив вилучення та ігрові проблеми Динамо
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" не зуміло домогтися позитивного результату в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Зустріч проти тель-авівського "Маккабі" завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський на післяматчевій прессконференції визнав, що ключовим епізодом став момент із вилученням Костянтина Вівчаренка.

Читайте також:

Кияни майже весь другий тайм змушені були грати в меншості, що позначилося на підсумковому результаті. Олександр Шовковський зазначив, що команді довелося перебудовувати гру на ходу.

Що Шовковський сказав про поразку "Динамо"

За словами наставника "біло-синіх", ситуація ускладнилася тим, що захисник Олександр Тимчик не зміг вийти на поле через хворобу, що скоротило можливості для ротації в обороні.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

"Я можу вважати цей епізод справедливим або несправедливим, але він трапився. Це не перший випадок, коли ми отримуємо червону картку у важливий момент. Можна готувати план та стратегію, але майже тайм грати в меншості вкрай важко. До того ж у Тимчика перед матчем піднялася температура, і це ще більше обмежило наші варіанти", — повідомив наставник киян.

Зустріч-відповідь між "Динамо" та "Маккабі" відбудеться в Києві 28 серпня і визначить, хто вийде до групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, Олександр Шовковський може бути звільнений з "Динамо" в разі, якщо київська команда не зуміє пройти в основний етап Ліги Європи.

Голкіпер молодіжної збірної України нескоро повернеться на поле через серйозну травму, він зламав руку в тренажерному залі.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Олександр Шовковський Макабі Тель-Авів
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
