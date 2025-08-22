Шовковський пояснив вилучення та ігрові проблеми Динамо

Як Шовковський пояснив поразку Динамо в Тель-Авіві
Київське "Динамо" не зуміло домогтися позитивного результату в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Зустріч проти тель-авівського "Маккабі" завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів поля.
Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський на післяматчевій прессконференції визнав, що ключовим епізодом став момент із вилученням Костянтина Вівчаренка.
Кияни майже весь другий тайм змушені були грати в меншості, що позначилося на підсумковому результаті. Олександр Шовковський зазначив, що команді довелося перебудовувати гру на ходу.
Що Шовковський сказав про поразку "Динамо"
За словами наставника "біло-синіх", ситуація ускладнилася тим, що захисник Олександр Тимчик не зміг вийти на поле через хворобу, що скоротило можливості для ротації в обороні.
"Я можу вважати цей епізод справедливим або несправедливим, але він трапився. Це не перший випадок, коли ми отримуємо червону картку у важливий момент. Можна готувати план та стратегію, але майже тайм грати в меншості вкрай важко. До того ж у Тимчика перед матчем піднялася температура, і це ще більше обмежило наші варіанти", — повідомив наставник киян.
Зустріч-відповідь між "Динамо" та "Маккабі" відбудеться в Києві 28 серпня і визначить, хто вийде до групового етапу Ліги Європи.
Нагадаємо, Олександр Шовковський може бути звільнений з "Динамо" в разі, якщо київська команда не зуміє пройти в основний етап Ліги Європи.
