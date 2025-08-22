Динамо поступилося Маккабі у першому матчі плей-оф відбору до Ліги Європи

Матч "Маккабі" Т-А — "Динамо". Фото: "Динамо"

В сербському міті Бачка-Топола пройшов перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2025/2026 між київським "Динамо" та ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів. Цікаво, що через зливу гра розпочалася на 15 хв пізніше.

Київський клуб виявився слабшим за ізраїльського суперника, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

"Динамо" погано почало та закінчило гру

З перших хвилин матчу "Маккабі" захопили ініціативу та почали активно створювати моменти у воріт Нещерета. На восьмій хвилині після помилки захисників Бєліч віддав пас Перецу і той потужно пробив по воротах, але голкіпер відбив удар.

Через три хвилини кияни знову дали пробити Перецу. Єгезкель вивів капітана команди віч-на-віч із голкіпером і той потужно пробив у лівий кут воріт Нещерета.

Назар Волошин. Фото: "Динамо"

"Динамо" прокинулось приблизно після 25-ї хвилини та почало ходити в атаку. Це дало результат на 32-й хвилині. Ванат асистував Волошину, який зрівняв рахунок — 1:1.

До перерви "Динамо" тиснуло на ворота суперників та могло забити ще кілька разів, але воротар відбив удари.

У другому таймі злива тривала, а "Динамо" знову сіло до своїх воріт та чекало на атаки суперника. Потім стався найбільш прикрий епізод матчу — Вівчаренка вилучили за грубий фол проти Єгезкеля після перегляду VAR.

У меншості кияни пропустили вдруге на 58-й хвилині, коли Бєліч асистував Єгезкелю і той із близької відстані не залишив шансів Нещерету — 2:1.

На 69-й хвилині Перец переграв Попова та поставив крапку в матчі — 3:1.

Після третього голу в свої ворота "Динамо" ще мало кілька моментів для забитого м’яча, але Кабаєву та Михавку забракло точності.

"Маккабі" Т-А — "Динамо" — 3:1 (1:1).

Голи: Перец, 12, 69, Єгезкель, 58 — Волошин, 32

"Маккабі" Тель-Авів: Мішпаті — Гейтор, Камара (Стоїч, 89), Асанте, Ревіво — Мадмон (Ніколаєску, 67), Перец, Белич (Шахар, 67), Сіссоко (Ной, 89), Давіда — Єгезкель (Абу Фархі, 83).

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Попов, 54), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 90) — Ярмоленко (Бражко, 54), Ванат (Герреро, 73), Волошин (Кабаєв, 74).

Попередження: Белич — Волошин, Михавко, Михайленко

Вилучення: Вівчаренко, 50

Нагадаємо, раніше один із найбільш перспективних гравців УПЛ зламав руку і тепер пропустить чемпіонат світу.

Про свою чергову перемогу над Ярославою Магучіх розповіла австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс.

Софія Гречко, яка виграла дві золоті медалі на Всесвітніх іграх, показала себе майже без одягу.