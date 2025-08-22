Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо в матче с удалением проиграло Маккаби — видео

Динамо в матче с удалением проиграло Маккаби — видео

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 07:20
Динамо уступило Маккаби в первом матче плей-офф отбора в Лигу Европы
Матч "Маккаби" Т-А — "Динамо". Фото: "Динамо"

В сербском городе Бачка-Топола прошел первый матч раунда плей-офф между киевским "Динамо" и израильским "Маккаби" Тель-Авив. Интересно, что из-за ливня игра началась на 15 минут позже.

Киевский клуб оказался слабее израильского соперника, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"Динамо" плохо начало и закончило игру

С первых минут матча "Маккаби" захватили инициативу и начали активно создавать моменты у ворот Нещерета. На восьмой минуте после ошибки защитников Белич отдал пас Перецу и тот мощно пробил по воротам, но голкипер отразил удар.

Через три минуты киевляне снова дали пробить Перецу. Егезкель вывел капитана команды один на один с голкипером и тот мощно пробил в левый угол ворот Нещерета.

Маккаби - Динамо
Назар Волошин. Фото: "Динамо"

"Динамо" проснулось примерно после 25-й минуты и начало ходить в атаку. Это дало результат на 32-й минуте. Ванат ассистировал Волошину, который сравнял счет — 1:1.

До перерыва "Динамо" давило на ворота соперников и могло забить еще несколько раз, но вратарь отразил удары.

Во втором тайме ливень продолжался, а "Динамо" снова село к своим воротам и ждало атаки соперника. Затем произошел самый досадный эпизод матча — Вивчаренко удалили за грубый фол против Егезкеля после просмотра VAR.

В меньшинстве киевляне пропустили второй раз на 58-й минуте, когда Белич ассистировал Егезкелю и тот с близкого расстояния не оставил шансов Нещерету — 2:1.

На 69-й минуте Перец переиграл Попова и поставил точку в матче — 3:1.

После третьего гола в свои ворота "Динамо" еще имело несколько моментов для забитого мяча, но Кабаеву и Михавку не хватило точности.

"Маккаби" Т-А — "Динамо" — 3:1 (1:1).

Голы: Перец, 12, 69, Егезкель, 58 — Волошин, 32

"Маккаби" Тель-Авив: Мишпати — Гейтор, Камара (Стоич, 89), Асанте, Ревиво — Мадмон (Николаеску, 67), Перец, Белич (Шахар, 67), Сиссоко (Ной, 89), Давида — Егезкель (Абу Фархи, 83).

"Динамо": Нещерет — Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко — Пихаленок (Попов, 54), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 90) — Ярмоленко (Бражко, 54), Ванат (Герреро, 73), Волошин (Кабаев, 74).

Предупреждения: Белич — Волошин, Михавко, Михайленко

Удаление: Вивчаренко, 50

Напомним, ранее один из самых перспективных игроков УПЛ сломал руку и теперь пропустит чемпионат мира.

О своей очередной победе над Ярославой Магучих рассказала австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс.

София Гречко, которая выиграла две золотые медали на Всемирных играх, показала себя почти без одежды.

футбол Динамо Лига Европы еврокубки Маккаби Тель-Авив
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации