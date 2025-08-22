Динамо уступило Маккаби в первом матче плей-офф отбора в Лигу Европы

Матч "Маккаби" Т-А — "Динамо". Фото: "Динамо"

В сербском городе Бачка-Топола прошел первый матч раунда плей-офф между киевским "Динамо" и израильским "Маккаби" Тель-Авив. Интересно, что из-за ливня игра началась на 15 минут позже.

Киевский клуб оказался слабее израильского соперника, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" плохо начало и закончило игру

С первых минут матча "Маккаби" захватили инициативу и начали активно создавать моменты у ворот Нещерета. На восьмой минуте после ошибки защитников Белич отдал пас Перецу и тот мощно пробил по воротам, но голкипер отразил удар.

Через три минуты киевляне снова дали пробить Перецу. Егезкель вывел капитана команды один на один с голкипером и тот мощно пробил в левый угол ворот Нещерета.

Назар Волошин. Фото: "Динамо"

"Динамо" проснулось примерно после 25-й минуты и начало ходить в атаку. Это дало результат на 32-й минуте. Ванат ассистировал Волошину, который сравнял счет — 1:1.

До перерыва "Динамо" давило на ворота соперников и могло забить еще несколько раз, но вратарь отразил удары.

Во втором тайме ливень продолжался, а "Динамо" снова село к своим воротам и ждало атаки соперника. Затем произошел самый досадный эпизод матча — Вивчаренко удалили за грубый фол против Егезкеля после просмотра VAR.

В меньшинстве киевляне пропустили второй раз на 58-й минуте, когда Белич ассистировал Егезкелю и тот с близкого расстояния не оставил шансов Нещерету — 2:1.

На 69-й минуте Перец переиграл Попова и поставил точку в матче — 3:1.

После третьего гола в свои ворота "Динамо" еще имело несколько моментов для забитого мяча, но Кабаеву и Михавку не хватило точности.

"Маккаби" Т-А — "Динамо" — 3:1 (1:1).

Голы: Перец, 12, 69, Егезкель, 58 — Волошин, 32

"Маккаби" Тель-Авив: Мишпати — Гейтор, Камара (Стоич, 89), Асанте, Ревиво — Мадмон (Николаеску, 67), Перец, Белич (Шахар, 67), Сиссоко (Ной, 89), Давида — Егезкель (Абу Фархи, 83).

"Динамо": Нещерет — Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко — Пихаленок (Попов, 54), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 90) — Ярмоленко (Бражко, 54), Ванат (Герреро, 73), Волошин (Кабаев, 74).

Предупреждения: Белич — Волошин, Михавко, Михайленко

Удаление: Вивчаренко, 50

