Шахтар зіграв унічию з Серветтом у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

Гравці "Шахтаря" перед грою з "Серветтом". Фото: "Шахтар"

У Лізі конференції стартувала стадія плей-оф кваліфікації. В Кракові на "Міському стадіоні ім. Хенрика Реймана" донецький "Шахтар" грав зі швейцарським "Серветтом".

Донеччани були великим фаворитом, але суперник став проблемним, повідомив портал Новини.LIVE.

🤝 Нічия 1:1 у першому матчі із «Серветтом».



⚽️ У нашому складі гол забив Валерій Бондар.



🔜 У протистоянні раунду плейоф Ліги конференцій усе вирішиться за тиждень у Женеві.#Shakhtar | #UECL #ШахтарСерветт pic.twitter.com/LD5ZRuqy4L — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 21, 2025

"Шахтар" не переміг, але це ще не гірший варіант

Проблеми у "Шахтаря" почалися на початку гри. На 8-й хвилині Мазіку подав із кутового з правого флангу на ближню стійку, де Фомба пробив головою в дальній кут воріт.

Після забитого м'яча "Серветт" пішов захищатися, що у них добре виходило. Гравці "Шахтаря" зіткнулися з якісною грою в "автобус", яку часто зустрічає в УПЛ, але у суперника більш якісні гравці ніж у того ж "Епіцентру" або "Вереса".

Гравці "Шахтаря" дуже довго не могли забити у ворота суперника, оскільки удари блокували. Однак на 72-й хвилині м'яч заштовхали у ворота після стандарту.

Кевін виконав подачу з кутового з лівого флангу на дальню штангу, де Марлон головою скинув м’яч ближче до воріт на Бондаря і той заштовхав його у ворота.

Після голу "Шахтар" влаштував навалу на ворота суперника, але м'яч продовжував не йти у рамку.

"Шахтар" — "Серветт" — 1:1

Голи: Бондар, 72 — Фомба, 8

