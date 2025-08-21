Шахтар зіграв унічию з Серветтом у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

Шахтар у складному матчі ледь не програв аутсайдеру ЛК
У Лізі конференції стартувала стадія плей-оф кваліфікації. В Кракові на "Міському стадіоні ім. Хенрика Реймана" донецький "Шахтар" грав зі швейцарським "Серветтом".
Донеччани були великим фаворитом, але суперник став проблемним, повідомив портал Новини.LIVE.
"Шахтар" не переміг, але це ще не гірший варіант
Проблеми у "Шахтаря" почалися на початку гри. На 8-й хвилині Мазіку подав із кутового з правого флангу на ближню стійку, де Фомба пробив головою в дальній кут воріт.
Після забитого м'яча "Серветт" пішов захищатися, що у них добре виходило. Гравці "Шахтаря" зіткнулися з якісною грою в "автобус", яку часто зустрічає в УПЛ, але у суперника більш якісні гравці ніж у того ж "Епіцентру" або "Вереса".
Гравці "Шахтаря" дуже довго не могли забити у ворота суперника, оскільки удари блокували. Однак на 72-й хвилині м'яч заштовхали у ворота після стандарту.
Кевін виконав подачу з кутового з лівого флангу на дальню штангу, де Марлон головою скинув м’яч ближче до воріт на Бондаря і той заштовхав його у ворота.
Після голу "Шахтар" влаштував навалу на ворота суперника, але м'яч продовжував не йти у рамку.
"Шахтар" — "Серветт" — 1:1
Голи: Бондар, 72 — Фомба, 8
