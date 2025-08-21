Видео
Шахтер в сложном матче едва не проиграл аутсайдеру ЛК

Шахтер в сложном матче едва не проиграл аутсайдеру ЛК

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 23:10
Шахтер сыграл вничью с Серветтом в плей-офф квалификации Лиги конференций
Игроки "Шахтера" перед игрой с "Серветтом". Фото: "Шахтер"

В Лиге конференции стартовала стадия плей-офф квалификации. В Кракове на "Городском стадионе им. Хенрика Реймана" донецкий "Шахтер" играл со швейцарским "Серветтом".

Дончане были большим фаворитом, но соперник стал проблемным, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Шахтер" не победил, но это еще не худший вариант

Проблемы у "Шахтера" начались в начале игры. На 8-й минуте Мазику подал с углового с правого фланга на ближнюю стойку, где Фомба пробил головой в дальний угол ворот.

После забитого мяча "Серветт" пошел защищаться, что у них хорошо получалось. Игроки "Шахтера" столкнулись с качественной игрой в "автобус", которую часто встречает в УПЛ, но у соперника более качественные игроки чем у того же "Эпицентра" или "Вереса".

Игроки "Шахтера" очень долго не могли забить в ворота соперника, поскольку удары блокировали. Однако на 72-й минуте мяч затолкали в ворота после стандарта.

Кевин выполнил подачу с углового с левого фланга на дальнюю штангу, где Марлон головой сбросил мяч ближе к воротам на Бондаря, и тот затолкал его в ворота.

После гола "Шахтер" устроил навал на ворота соперника, но мяч продолжал не идти в рамку.

"Шахтер" — "Серветт" — 1:1

Голы: Бондарь, 72 — Фомба, 8

футбол Швейцария ФК Шахтер Лига Конференций еврокубки
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
