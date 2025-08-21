Шахтер подаст в суд на Роспутько из-за предательства клуба и Украины

Александр Роспутько. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" отреагировал на решение беглого футболиста Александра Роспутько выступать за российскую "Чайку". Ранее игрок еще и принял гражданство РФ.

"Шахтер" хочет наказать футболиста и россиян через суд, сообщила "Трибуна".

Александр Роспутько. Фото: "Чайка"

"Шахтер" заставит предателя ответить

Роспутько недавно подписал контракт с российской "Чайкой" как гражданин РФ.

Воспитанник "Шахтера" самовольно покинул клуб в 2023 году после матча Юношеской лиги УЕФА. Тогда футболист не вернулся из Европы.

После этого клуб немедленно расторг контракт с футболистом, подал иск в Палату по разрешению споров УАФ, требуя компенсацию за досрочное расторжение соглашения, и частично добился положительного решения.

Кроме того, "Шахтер" обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ, обвинив Роспутько в возможном нарушении Кодекса этики из-за получения гражданства РФ, и попросил применить санкции, в частности дисквалификацию.

После того как дело рассмотрят в УАФ, его должны передать в УЕФА, которое имеет реальное влияние на Российский футбольный союз.

