Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шахтер будет судиться против футболиста, сбежавшего в Россию

Шахтер будет судиться против футболиста, сбежавшего в Россию

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 17:31
Шахтер подаст в суд на Роспутько из-за предательства клуба и Украины
Александр Роспутько. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" отреагировал на решение беглого футболиста Александра Роспутько выступать за российскую "Чайку". Ранее игрок еще и принял гражданство РФ.

"Шахтер" хочет наказать футболиста и россиян через суд, сообщила "Трибуна".

Реклама
Читайте также:
Александр Роспутько
Александр Роспутько. Фото: "Чайка"

"Шахтер" заставит предателя ответить

Роспутько недавно подписал контракт с российской "Чайкой" как гражданин РФ.

Воспитанник "Шахтера" самовольно покинул клуб в 2023 году после матча Юношеской лиги УЕФА. Тогда футболист не вернулся из Европы.

После этого клуб немедленно расторг контракт с футболистом, подал иск в Палату по разрешению споров УАФ, требуя компенсацию за досрочное расторжение соглашения, и частично добился положительного решения.

Кроме того, "Шахтер" обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ, обвинив Роспутько в возможном нарушении Кодекса этики из-за получения гражданства РФ, и попросил применить санкции, в частности дисквалификацию.

После того как дело рассмотрят в УАФ, его должны передать в УЕФА, которое имеет реальное влияние на Российский футбольный союз.

Напомним, австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс снова победила Ярославу Магучих и поделилась секретом успеха.

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань рассказал о шансах пройти "Фиорентину".

Мировая рекордсменка София Гречко порадовала поклонников яркими фотографиями в купальнике.

футбол УЕФА ФК Шахтер Россия российское гражданство
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации