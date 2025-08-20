Бывший хавбек Шахтера возобновил карьеру в России

Александр Роспутько в "Шахтере". Фото: пресс-служба клуба

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Роспутько возобновил карьеру в России. Он присоединился к клубу "Чайка" из Песчанокопского.

На сайте турнира указано, что он заявлен с 11 августа, под номером 8, а клуб официально переход не подтверждал.

Контракт был подписан 15 августа 2025 года после почти двухлетней паузы в карьере. Срок соглашения рассчитан до лета 2026 года.

Александр Роспутько во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что известно о Роспутько

В профиле футболиста на сайте Лиги указан российский паспорт, что подтверждает получение Роспутько гражданства РФ. При этом он пока не появлялся на поле за новую команду.

Октябрь 2023 года стал для Роспутько переломным: после матча юношеской Лиги УЕФА в Антверпене он не вернулся с командой в Украину. После исчезновения из расположения "Шахтера" клуб разорвал с ним контракт.

Роспутько — уроженец Горловки, начал путь в ФК "Шахтер" и сыграл в юношеской Лиге УЕФА. В октябре 2023 года после выездного матча U‑19 против "Антверпена" он исчез, физически не вернувшись в Украину и просил убежища в РФ. Тогда "Шахтер" разорвал контракт, и футболист пропал с радаров почти на два года.

