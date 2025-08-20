Колишній хавбек Шахтаря відновив кар'єру в Росії

Олександр Роспутько в "Шахтарі". Фото: пресслужба клубу

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько відновив кар'єру в Росії. Він приєднався до клубу "Чайка" з Піщанокопського.

На сайті турніру зазначено, що він заявлений з 11 серпня, під номером 8, а клуб офіційно перехід не підтверджував.

Контракт був підписаний 15 серпня 2025 року після майже дворічної паузи в кар'єрі. Термін угоди розрахований до літа 2026 року.

Олександр Роспутько під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що відомо про Роспутька

У профілі футболіста на сайті Ліги вказано російський паспорт, що підтверджує отримання Роспутьком громадянства РФ. При цьому він поки не з'являвся на полі за нову команду.

Жовтень 2023 року став для Роспутька переломним: після матчу юнацької Ліги УЄФА в Антверпені він не повернувся з командою в Україну. Після зникнення з розташування "Шахтаря" клуб розірвав із ним контракт.

Роспутько — уродженець Горлівки, почав шлях у ФК "Шахтар" і зіграв у юнацькій Лізі УЄФА. У жовтні 2023 року після виїзного матчу U-19 проти "Антверпена" він зник, фізично не повернувшись в Україну та просив притулку у РФ. Тоді "Шахтар" розірвав контракт, і футболіст зник із радарів майже на два роки.

