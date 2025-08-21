Відео
Головна Спорт Шахтар позиватиметься проти футболіста, що втік до Росії

Шахтар позиватиметься проти футболіста, що втік до Росії

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 17:31
Шахтар подасть у суд на Роспутька через зраду клубу та України
Олександр Роспутько. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" відреагував на рішення футболіста-втікача Олександра Роспутька виступати за російську "Чайку". Раніше гравець ще й прийняв громадянство РФ.

"Шахтар" хоче покарати футболіста та росіян через суд, повідомила "Трибуна".

Читайте також:
Александр Роспутько
Олександр Роспутько. Фото: "Чайка"

"Шахтар" змусить зрадника відповісти

Роспутько нещодавно підписав контракт з російською "Чайкою" як громадянин РФ.

Вихованець "Шахтаря" самовільно залишив клуб у 2023 році після матчу Юнацької ліги УЄФА. Тоді футболіст не повернувся з Європи.

Після цього клуб негайно розірвав контракт із футболістом, подав позов до Палати з вирішення спорів УАФ, вимагаючи компенсацію за дострокове розірвання угоди, і частково домігся позитивного рішення.

Крім того, "Шахтар" звернувся до Комітету з етики і чесної гри УАФ, звинувативши Роспутька у можливому порушенні Кодексу етики через отримання громадянства РФ, і попросив застосувати санкції, зокрема дискваліфікацію.

Після того як справу розглянуть в УАФ, її мають передати в УЄФА, яке має реальний вплив на Російський футбольний союз.

Нагадаємо, австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс знову перемогла Ярославу Магучіх та поділилася секретом успіху.

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань розповів про шанси пройти "Фіорентину".

Світова рекордсменка Софія Гречко потішила шанувальників яскравими фотографіями в купальнику.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
