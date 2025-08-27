Где и когда смотреть матч Динамо — Маккаби в Лиги Европы

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

В четверг, 28 августа, киевское "Динамо" проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива. Только убедительная победа поможет "бело-синим" остаться в турнире.

После поражения в первой встрече со счетом 1:3 команда Александра Шовковского готовится к камбэку на стадионе "Арена Люблин" в Польше, сообщает портал Новини.LIVE.

Где и когда смотреть матч "Динамо" — "Маккаби"

Поединок начнется в четверг, 28 августа, в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "2+2" и платформе "Київстар ТБ".

Ситуация перед игрой выглядит непростой: у израильтян серьезное преимущество после домашней победы, а киевляне должны забивать минимум дважды, чтобы рассчитывать на проход. Аналитики прогнозируют результативный матч, при этом ставят на вариант "обе команды забьют" и тотал больше 2,5 гола.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

"Динамо" подходит к игре с желанием реабилитироваться за неудачу в первой встрече. Клубу необходимо проявить агрессию в атаке и использовать опыт лидеров, чтобы переломить ситуацию. "Маккаби", в свою очередь, едет в Люблин с уверенностью в своих силах и постарается сдержать натиск хозяев поля, сохранив комфортный задел.

По мнению экспертов, киевляне способны выиграть встречу, и некоторые прогнозы называют счет 2:1 в пользу "Динамо". Однако этого результата будет недостаточно для выхода в группу, а значит украинской команде предстоит рискнуть всем, чтобы сохранить надежду на продолжение участия в турнире.

