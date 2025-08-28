Видео
Главная Спорт Умер известный друг Милевского

Умер известный друг Милевского

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 07:43
Милевский сообщил о смерти своего близкого друга
Артем Милевский с умершим другом "Палычем". Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший украинский футболист Артем Милевский 27 августа пережил непростые жизненные моменты. Именно в этот день стало известно о смерти его друга Сергея Третьяка.

О смерти друга Артем сообщил в Instagram.

Артем Милевский
Артем Милевский с умершим другом Сергеем Третьяком. Фото: instagram.com/timi1010/

Милевский потерял друга

Милевский опубликовал в соцсетях черно-белое фото с Сергеем Третьяком, сопроводив его словами соболезнования.

"Люблю тебя, Серега. RIP", — написал Артем.

Причины смерти Третьяка не разглашаются, но в комментариях фанаты Артема вспомнили интервью Сергея почти годичной давности, где тот признался, что за его убийство якобы обещали 300 тысяч долларов.

Третьяк тогда находился за границей, но несмотря на угрозы, обещал вернуться в Украину.

Сергей стал близким другом Милевского и вышел с Артемом на публику после начала полномасштабной войны, когда тот столкнулся с проблемами из-за алкоголя.

Третьяк убедил Артема пройти лечение, которое оплатил Игорь Суркис, взял его под опеку и жил с ним в пригороде Киева.

Однако в последние годы имя Третьяка часто ассоциировалось со скандалами, в частности с подозрениями в организации договорных матчей в киберспорте. Полиция несколько раз проводила обыски в их доме.

смерть футбол Артем Милевский Сергей Третьяк
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
