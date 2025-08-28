Відео
Головна Спорт Помер відомий друг Мілевського

Помер відомий друг Мілевського

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 07:43
Мілевський повідомив про смерть свого близького друга
Артем Мілевський з померлим другом "Паличем". Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній український футболіст Артем Мілевський 27 серпня пережив непрості життєві моменти. Саме в цей день стало відомо про смерть його друга Сергія Третяка.

Про смерть друга Артем повідомив в Instagram.

Мілевський втратив друга

Мілевський опублікував у соцмережах чорно-біле фото з Сергієм Третяком, супроводивши його словами співчуття.

"Люблю тебе, Серьога. RIP", — написав Артем.

Причини смерті Третяка не розголошуються, але в коментарях фанати Артема згадали інтерв’ю Сергія майже річної давнини, де той зізнався, що за його вбивство нібито обіцяли 300 тисяч доларів.

Третьяк тоді знаходився за кордоном, але попри погрози, обіцяв повернутися в Україну.

Сергій став близьким другом Мілевського та вийшов з Артемом на публіку після початку повномасштабної війни, коли той зіткнувся з проблемами через алкоголь.

Третяк переконав Артема пройти лікування, яке оплатив Ігор Суркіс, взяв його під опіку і жив з ним у передмісті Києва.

Проте в останні роки ім’я Третяка часто асоціювалося зі скандалами, зокрема з підозрами в організації договірних матчів в кіберспорті. Поліція кілька разів проводила обшуки в їхньому будинку.

смерть футбол Артем Мілевський Сергій Третяк
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
