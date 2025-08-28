Видео
Україна
От Довбика отказались два клуба — что известно

От Довбика отказались два клуба — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 12:11
Довбик не перешел в Ньюкасл и Вильярреал — что дальше
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Попытки английского "Ньюкасла" арендовать форварда сборной Украины и "Ромы" Артема Довбика не увенчались успехом. Пока не известно, в какой команде футболист проведет следующий сезон. 

Итальянский клуб отказал "сорокам", которые рассматривали игрока как замену Александру Исаку, сообщает Corriere dello Sport.

Читайте также:

Ситуация в английском клубе осложнена: Александер Исаак отказывается выходить на поле и хочет перейти в "Ливерпуль". Однако план с Артемом Довбиком в качестве его сменщика не сработал. 

Артем Довбик
Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/officialasroma/

Не получилось и с испанским "Вильярреалом". Журналист Маттео Моретто уточнил, что этот вариант был интересен самому футболисту, но переговоры также не дали результата.

Будущее Довбика под вопросом

Новый главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини не видит украинца основным форвардом команды. Руководство клуба активно рассматривает разные сценарии трансфера Довбика.

Таким образом, ближайшее будущее 27-летнего нападающего остается неопределенным. Артем Довбик продолжает числиться в заявке "Ромы", но его судьба может решиться в последние дни трансферного окна.

Напомним, полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков получил первую травму в сезоне и может не сыграть за сборную Украины в ближайших матчах. 

Артем Милевский сообщил о персональном горе, скончался близкий человек известного в прошлом футболиста. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
