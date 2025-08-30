Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Что испанские журналисты пишут о трансфере Ваната в Жирону

Что испанские журналисты пишут о трансфере Ваната в Жирону

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 10:13
Трансфер Ваната в Жирону — как его оценила испанская пресса
Владислав Ванат (справа) в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат находится в шаге от полноценного трансфера в испанскую "Жирону". Он уже прибыл в Каталонии и находится в офисе клуба, где уже выступают его партнеры по национальной команде.

В Испании уверены, что Ванат сможет стать лидером атак команды, сообщает Mundo Deportivo

Реклама
Читайте также:

"Жирона" приблизилась к подписанию форварда "Динамо" Владислава Ваната. В Каталонии пишут, что украинец станет одной из главных инвестиций межсезонья. Клуб Мичела Санчеса видит в нем нападающего "на сейчас и на будущее", способного сразу влиять на результат. 

Почему "Жирона" выбрала Ваната

Испанские журналисты отмечают, что "Жирона" стремится закрыть сделку по Ванату в связке с Аззедином Унахи — оба хода называют ключевыми для перезапуска атаки. 

По характеристикам Ваната в Испании сравнивают с успешным кейсом Артема Довбика: украинец — быстрый, вертикальный, умеет играть спиной к воротам, имеет дриблинг и голевое чутье. В Испании отдельно подчеркивают мобильность Ваната, его чтение свободных зон и способность наносить удары по воротам двумя ногами. Такой профиль считают идеальным под игровые принципы Санчеса. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

По условиям сделки сообщается о пятилетнем контракте и сумме порядка 15 млн евро плюс процент от будущей продажи. Трансфер называют одним из самых значимых для "Жироны" в последние годы. На фоне кадровых перестроек, включая уход Ладислава Крейчи, в клубе освобождали ресурсы под усиление нападения. 

Испанская пресса сходится: переход Ваната выглядит логичным и своевременным усилением. Приоритет по позиции закрывается игроком с нужной динамикой и завершением, а сам трансфер вписывается в курс "Жироны" на молодость и рост стоимости актива. Официальное подтверждение ожидают после согласования финальных деталей. 

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший форвард "Жироны" Артем Довбик не смог подписать контракт с английским клубом. 

Тем временем в Европе уже произошла громкая тренерская отставка, Жозе Моуринью уволили из "Фенербахче", он может возглавить команду АПЛ. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Ванат Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации