Трансфер Ваната в Жирону — как его оценила испанская пресса

Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат находится в шаге от полноценного трансфера в испанскую "Жирону". Он уже прибыл в Каталонии и находится в офисе клуба, где уже выступают его партнеры по национальной команде.

В Испании уверены, что Ванат сможет стать лидером атак команды, сообщает Mundo Deportivo.

"Жирона" приблизилась к подписанию форварда "Динамо" Владислава Ваната. В Каталонии пишут, что украинец станет одной из главных инвестиций межсезонья. Клуб Мичела Санчеса видит в нем нападающего "на сейчас и на будущее", способного сразу влиять на результат.

Почему "Жирона" выбрала Ваната

Испанские журналисты отмечают, что "Жирона" стремится закрыть сделку по Ванату в связке с Аззедином Унахи — оба хода называют ключевыми для перезапуска атаки.

По характеристикам Ваната в Испании сравнивают с успешным кейсом Артема Довбика: украинец — быстрый, вертикальный, умеет играть спиной к воротам, имеет дриблинг и голевое чутье. В Испании отдельно подчеркивают мобильность Ваната, его чтение свободных зон и способность наносить удары по воротам двумя ногами. Такой профиль считают идеальным под игровые принципы Санчеса.

По условиям сделки сообщается о пятилетнем контракте и сумме порядка 15 млн евро плюс процент от будущей продажи. Трансфер называют одним из самых значимых для "Жироны" в последние годы. На фоне кадровых перестроек, включая уход Ладислава Крейчи, в клубе освобождали ресурсы под усиление нападения.

Испанская пресса сходится: переход Ваната выглядит логичным и своевременным усилением. Приоритет по позиции закрывается игроком с нужной динамикой и завершением, а сам трансфер вписывается в курс "Жироны" на молодость и рост стоимости актива. Официальное подтверждение ожидают после согласования финальных деталей.

