Моуринью уволили из Фенербахче — что ждет тренера

Дата публикации 29 августа 2025 12:01
Моуринью уволен из Фенербахче и может вернуться к работе в АПЛ
Жозе Моуринью разочарован. Фото: Reuters/Murad Sezer

Жозе Моуриньо завершил работу в турецком "Фенербахче" спустя чуть больше года после назначения. Решение об увольнении главного тренера последовало сразу после вылета команды из Лиги чемпионов от португальской "Бенфики". 

У Моуринью есть разные варианты для продолжения карьеры, сообщает FourFourTwo

Опытный тренер возглавил клуб летом 2024 года, но так и не сумел привести его к трофеям. Под его руководством "Фенербахче" финишировал вторым в чемпионате Турции и неудачно выступил в еврокубках. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью наблюдает за игрой своей команды. Фото: Reuters/Umit Bektas

Команда покинула Кубок Турции на стадии четвертьфинала и уступила "Рейнджерс" в 1/8 финала Лиги Европы. Последним разочарованием стало поражение от "Бенфики" в решающем матче плей-офф Лиги чемпионов — 0:1 после домашней ничьей. 

Что дальше для Моуриньо

Португальский специалист ранее намекал, что его следующим клубом может стать команда без еврокубковых обязательств. На фоне слухов некоторые СМИ связывали его с "Ноттингем Форест", где под давлением находится Нуну Эшпириту Санту.

Моуриньо остается одним из самых титулованных тренеров современности, а его имя уже появилось в числе возможных кандидатов на работу в Англии. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
