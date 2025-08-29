Видео
Главная Спорт Ротань обратился к итальянцам после вылета Полесья из еврокубков

Ротань обратился к итальянцам после вылета Полесья из еврокубков

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 09:01
Ротань нашел оправдание поражению Полесья от Фиорентины
Руслан Ротань руководит игрой "Полесья". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань обратился к итальянским журналистам после матча квалификации Лиги конференций против "Фиорентины". Его команда уступила и завершила выступления в Европе, но наставник сделал акцент не только на футболе.

Наставник "Полесья" напомним, что украинским клубам приходится играть в условиях войны, когда над головами летят ракеты, а тревоги и взрывы сопровождают каждую неделю, сообщает Tuttomercatoweb

Читайте также:

Руслан Ротань отметил, что ночь перед матчем стала трагичной для Украины: российская атака унесла жизни более двадцати мирных жителей, среди которых были дети. В таких обстоятельствах говорить о футболе трудно, но именно спорт становится способом показать стойкость.

Причины неудачного для "Полесья" результата

Комментируя сам матч, Ротань признал, что его подопечные провели не лучший поединок и пропустили слишком много в первой игре. Тем не менее он остался доволен характером команды и ее борьбой до конца.

"Матч с "Фиорентиной" получился неудачным, но я горжусь духом команды. Несмотря на результат, "Полесье" показало, что умеет бороться и оставаться достойным", — заявил Ротань.  

Александр Андриевский
Андриевский (слева) против Гюдмюндссона. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

После вылета из еврокубков житомирская команда сосредоточится на решении задач в чемпионате и Кубке Украины.  

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик не сможет перейти в команду из английской Премьер-лиги. 

Французские журналисты рассказали, какие на самом деле отношения у Ильи Забарного с россиянином Матвеем Сафоновым. 

спорт футбол Лига Конференций Руслан Ротань Фиорентина Полесье
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
