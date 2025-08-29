Ротань знайшов виправдання поразці Полісся від Фіорентини

Руслан Ротань керує грою "Полісся". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань звернувся до італійських журналістів після матчу кваліфікації Ліги конференцій проти "Фіорентини". Його команда поступилася та завершила виступи в Європі, але наставник зробив акцент не тільки на футболі.

Наставник "Полісся" нагадав, що українським клубам доводиться грати в умовах війни, коли над головами летять ракети, а тривоги та вибухи супроводжують щотижня, повідомляє Tuttomercatoweb.

Реклама

Читайте також:

Руслан Ротань зазначив, що ніч перед матчем стала трагічною для України: російська атака забрала життя понад двадцяти мирних жителів, серед яких були діти. За таких обставин говорити про футбол важко, але саме спорт стає способом показати стійкість.

Причини невдалого для "Полісся" результату

Коментуючи сам матч, Ротань визнав, що його підопічні провели не найкращий поєдинок і пропустили занадто багато в першій грі. Проте він залишився задоволений характером команди та її боротьбою до кінця.

"Матч із "Фіорентиною" вийшов невдалим, але я пишаюся духом команди. Попри результат, "Полісся" показало, що вміє боротися і залишатися гідним", — заявив Ротань.

Андрієвський (ліворуч) проти Гюдмюндссона. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Після вильоту з єврокубків житомирська команда зосередиться на вирішенні завдань у чемпіонаті та Кубку України.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик не зможе перейти в команду з англійської Прем'єр-ліги.

Французькі журналісти розповіли, які насправді стосунки в Іллі Забарного з росіянином Матвієм Сафоновим.