Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ротань звернувся до італійців після вильоту Полісся з єврокубків

Ротань звернувся до італійців після вильоту Полісся з єврокубків

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 09:01
Ротань знайшов виправдання поразці Полісся від Фіорентини
Руслан Ротань керує грою "Полісся". Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань звернувся до італійських журналістів після матчу кваліфікації Ліги конференцій проти "Фіорентини". Його команда поступилася та завершила виступи в Європі, але наставник зробив акцент не тільки на футболі.

Наставник "Полісся" нагадав, що українським клубам доводиться грати в умовах війни, коли над головами летять ракети, а тривоги та вибухи супроводжують щотижня, повідомляє Tuttomercatoweb.

Реклама
Читайте також:

Руслан Ротань зазначив, що ніч перед матчем стала трагічною для України: російська атака забрала життя понад двадцяти мирних жителів, серед яких були діти. За таких обставин говорити про футбол важко, але саме спорт стає способом показати стійкість.

Причини невдалого для "Полісся" результату

Коментуючи сам матч, Ротань визнав, що його підопічні провели не найкращий поєдинок і пропустили занадто багато в першій грі. Проте він залишився задоволений характером команди та її боротьбою до кінця.

"Матч із "Фіорентиною" вийшов невдалим, але я пишаюся духом команди. Попри результат, "Полісся" показало, що вміє боротися і залишатися гідним", — заявив Ротань.

Александр Андриевский
Андрієвський (ліворуч) проти Гюдмюндссона. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Після вильоту з єврокубків житомирська команда зосередиться на вирішенні завдань у чемпіонаті та Кубку України.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик не зможе перейти в команду з англійської Прем'єр-ліги.

Французькі журналісти розповіли, які насправді стосунки в Іллі Забарного з росіянином Матвієм Сафоновим.

спорт футбол Ліга Конференцій Руслан Ротань Фіорентина Полісся
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації