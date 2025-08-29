Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Какие цели Туран ставит Шахтеру после победы над Серветтом

Какие цели Туран ставит Шахтеру после победы над Серветтом

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 09:31
Туран обещает сенсацию от Шахтера в Европе
Арда Туран подсказывает игрокам "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран поделился эмоциями после выхода команды в основную стадию Лиги конференций. Его подопечные в напряженном противостоянии прошли швейцарский "Серветт".

Туран отметил, что задача команды на квалификацию выполнена, сообщает пресс-служба клуба. 

Реклама
Читайте также:

"Шахтер" сохранил место в еврокубках и продолжит борьбу на международной арене. Для клуба это был один из главных вызовов начала сезона. 

Теперь донецкий коллектив ждет жеребьевка: 29 августа "Шахтер" вместе с киевским "Динамо" узнает шестерых соперников по групповому этапу Лиги конференций. 

Кевин Лопес
Игроки "Шахтера" после гола. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Мечты и планы "Шахтера"

По словам наставника "горняков", впереди у команды новый турнирный путь. Он подчеркнул, что "Шахтер" получил шанс бороться за победу в турнире и будет использовать каждую возможность для развития и прогресса.

"Мы счастливы этой победе, она досталась нелегко. Главное было попасть в основную сетку и остаться в Европе. Теперь у нас есть право на ошибки, но и большие амбиции тоже. Я не знаю, как далеко мы сможем пройти, но уверен, что "Шахтер" будет мечтать и бороться", — заверил Туран. 

Напомним, итальянская "Рома" готова отказаться от услуг Артема Довбика, но при этом не согласилась отпустить его в два клуба из разных чемпионатов. 

Отношения Ильи Забарного с россиянином Матвеем Сафоновым оказались не такими напряженными, как сообщали журналисты. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига Конференций Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации