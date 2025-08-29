Туран обещает сенсацию от Шахтера в Европе

Арда Туран подсказывает игрокам "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран поделился эмоциями после выхода команды в основную стадию Лиги конференций. Его подопечные в напряженном противостоянии прошли швейцарский "Серветт".

Туран отметил, что задача команды на квалификацию выполнена, сообщает пресс-служба клуба.

"Шахтер" сохранил место в еврокубках и продолжит борьбу на международной арене. Для клуба это был один из главных вызовов начала сезона.

Теперь донецкий коллектив ждет жеребьевка: 29 августа "Шахтер" вместе с киевским "Динамо" узнает шестерых соперников по групповому этапу Лиги конференций.

Игроки "Шахтера" после гола. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Мечты и планы "Шахтера"

По словам наставника "горняков", впереди у команды новый турнирный путь. Он подчеркнул, что "Шахтер" получил шанс бороться за победу в турнире и будет использовать каждую возможность для развития и прогресса.

"Мы счастливы этой победе, она досталась нелегко. Главное было попасть в основную сетку и остаться в Европе. Теперь у нас есть право на ошибки, но и большие амбиции тоже. Я не знаю, как далеко мы сможем пройти, но уверен, что "Шахтер" будет мечтать и бороться", — заверил Туран.

