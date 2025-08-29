Видео
Главная Спорт Шахтер в экстратайме вырвал победу над Серветтом и сыграет в ЛК

Шахтер в экстратайме вырвал победу над Серветтом и сыграет в ЛК

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 01:45
Шахтер обыграл Серветт в дополнительное время и вышел в основной раунд ЛК
Игроки "Шахтера" перед матчем с "Серветтом". Фото: "Шахтер"

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций донецкий "Шахтер" на выезде противостоял "Серветту". Первая игра в Польше завершилась со счетом 1:1.

Второй матч перешел в дополнительное время, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Серветт - Шахтер
"Шахтер" победил "Серветт". Фото: скриншот

"Шахтер" выстрадал победу

"Шахтер" с первых секунд матча начал контролировать мяч и создавать моменты. Однако, как и в первой игре, "Серветт" выставил "автобус" у своих ворот.

"Горняки" разбивались о защитную скалу соперника, который в первом тайме почти не думал об атаке.

При этом, "Серветт" первым вышел вперед на 53-й минуте, когда Стеванович разогнал контратаку правым флангом и отдал передачу Нжо, который забил после выхода один на один с вратарем.

"Шахтер" ответил на 70-й минуте. Сперва Мазику сфолил на Элиасе в своей штрафной. Затем Кевин реализовал пенальти, пробив в правый нижний угол.

"Шахтер" много атаковал, но не смог победить в основное время и команды играли дополнительные таймы.

Победный гол пришел на 113-й минуте, когда Элиас, получив пас справа в штрафной, пробил низом в ближний угол — 1:2.

"Серветт" после пропущенного гола пошел на штурм ворот "Шахтера", но "горняки" устояли.

"Серветт" — "Шахтер" — 1:2 (первый матч — 1:1)

Голы: Нжо, 53 — Кевин, 70 (пен.), Элиас, 113

"Серветт": Малль — Маньин, Бронн, Барон, Мазику — Стеванович (Моранди, 114), Конья (Гиемено, 106), Фомба (Джеллоу, 114), Нжо (Ондуа, 73) — Антунес (Уаттара, 83), Мраз (Варела, 65).

"Шахтер": Резник — Винисиус (Конопля, 68), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо (Азаров, 100) — Бондаренко (Элиас, 55), Марлон Гомес (Лукас, 68), Очеретько (Марлон Сантос, 99) — Алиссон (Педриньо да Силва, 55), Судаков, Кевин.

Предупреждения: Стеванович, Мраз, Маньин, Ондуа — Кевин, Элиас, Педриньо да Силва

Напомним, киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги Европы обыграло "Маккаби" Тель-Авив, но уступило по итогам двух матчей.

Донецкий "Шахтер" в день игры с "Серветтом" подписал двух 18-летних бразильцев.

футбол ФК Шахтер Лига Конференций еврокубки Кевин (футболист) Кауан Елиас
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
