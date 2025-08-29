Шахтар обіграв Серветт у додатковий час та вийшов до основного раунду ЛК

Шахтар в екстратаймі вирвав перемогу над Серветтом та зіграє в ЛК
У матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій донецький "Шахтар" на виїзді протистояв "Серветту". Перша гра в Польщі завершилась з рахунком 1:1.
Другий матч перейшов у додатковий час, повідомив портал Новини.LIVE.
"Шахтар" вистраждав перемогу
"Шахтар" з перших секунд матчу почав контролювати м'яч та створювати моменти. Однак, як і в першій грі, "Серветт" виставив "автобус" у своїх воріт.
"Гірники" розбивались об захисну скелю суперника, який в першому таймі майже не думав про атаку.
При цьому, "Серветт" першим вийшов уперед на 53-й хвилині, коли Стеванович розігнав контратаку правим флангом і віддав передачу Нжо, який забив після виходу віч-на-віч з воротарем.
"Шахтар" відповів на 70-й хвилині. Спершу Мазіку сфолив на Еліасі у своїй штрафній. Потім Кевін реалізував пенальті, пробивши в правий нижній кут.
"Шахтар" багато атакував, але не зміг перемогти в основний час і команди грали додаткові тайми.
Переможний гол прийшов на 113-й хвилині, коли Еліас, отримавши пас праворуч у штрафному, пробив низом у ближній кут — 1:2.
"Серветт" після пропущеного голу пішов на штурм воріт "Шахтаря", але "гірники" встояли.
"Серветт" — "Шахтар" — 1:2 (перший матч – 1:1)
Голи: Нжо, 53 — Кевін, 70 (пен.), Еліас, 113
"Серветт": Малль — Маньїн, Бронн, Барон, Мазіку — Стеванович (Моранді, 114), Конья (Гіємено, 106), Фомба (Джеллоу, 114), Нжо (Ондуа, 73) — Антунес (Уаттара, 83), Мраз (Варела, 65).
"Шахтар": Різник — Вінісіус (Конопля, 68), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Азарові, 100) — Бондаренко (Еліас, 55), Марлон Гомес (Лукас, 68), Очеретько (Марлон Сантос, 99) — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 55), Судаков, Кевін.
Попередження: Стеванович, Мраз, Маньїн, Ондуа — Кевін, Еліас, Педріньйо да Сілва
Нагадаємо, київське "Динамо" у плей-оф кваліфікації Ліги Європи обіграло "Маккабі" Тель-Авів, але поступилося за підсумком двох матчів.
Донецький "Шахтар" в день гри з "Серветтом" підписав двох 18-річних бразильців.
