Головна Спорт Динамо перемогло Маккабі, але покинуло Лігу Європи — відео

Динамо перемогло Маккабі, але покинуло Лігу Європи — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 23:59
Динамо перемогло Маккабі 1:0, але продовжить грати в Лізі конференцій
Матч "Динамо" — "Маккабі". Фото: "Динамо" Київ

У Польщі київське "Динамо" зіграло матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги Європи. У першому матчі команда Олександра Шовковського програла з рахунком 1:3

У другому матчі кияни виграли, але не пройшли в основний раунд Ліги Європи, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Динамо" вдалося забити та не пропустити

На стадіоні "Арена Люблін" "Динамо" провело три зміни в складі: Дубінчак замінив дискваліфікованого Вівчаренка, Буяльський вийшов замість Шапаренка, а Герреро замінив Ваната, який не потрапив до заявки через майбутній трансфер в "Жирону".

З перших хвилин "біло-сині" заволоділи ініціативою і вже на 5-й хвилині вийшли вперед. Піхальонок після розіграного кутового подав з правого флангу, а Герреро головою забив — 1:0.

Протягом першого тайму "Динамо" створювало моменти, і Герреро не реалізував вихід сам на сам, а Михавко ледь не замкнув дальню стійку.

"Маккабі" відповів небезпечним ударом Переца, який парирував Нещерет, а перед перервою Мадмон не скористався шансом після помилки Михавко, який вивів гравця суперника на побачення з воротарем.

Другий тайм приніс загрози біля воріт "Динамо", оскільки спершу Ревіво влучив у стійку, а Мадмон не переграв Нещерета після помилки захисника. У відповідь Герреро й Буяльський мали шанси, але не забили.

Наприкінці "Динамо" тиснуло на ворота суперника, але зробити моменти небезпечними не змогли.

Перемога 1:0 не допомогла "Динамо" пройти далі і тому команда продовжить сезон у основному раунді Ліги конференцій.

"Динамо" — "Маккабі" Тель-Авів — 1:0 (перший матч – 1:3)
Гол: Герреро, 5

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Біловар (Попов, 62, Бражко, 84), Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Шапаренко, 84), Михайленко, Буяльський — Ярмоленко (Кабаєв, 62), Герреро (Пономаренко, 73), Волошин.

"Маккабі" Тель-Авів: Мішпаті — Єгезкель, Асанте, Камара, Гейтор (Шломо, 76), Ревіво — Сіссоко (Ной, 46), Перец, Белич (Ледерман, 86) — Мадмон (Ніколаєску, 68), Давіда.

Попередження: Ярмоленко — Сіссоко, Белич

Нагадаємо, український стрибун у висоту Олег Дорощук виграв срібну медаль фіналу Діамантової ліги.

Австралійка Нікола Оліслагерс розповіла про перемогу над Ярославою Магучіх у фіналі Діамантової ліги.

Колишній чемпіон світу в боксі Василь Ломаченко вперше за тривалий час з'явився на публіці.

футбол Динамо Ліга Європи єврокубки Макабі Тель-Авів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
