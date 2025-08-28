Дорощук здобув срібло у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту

Олег Дорощук. Фото: Reuters

У швейцарському Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту у чоловіків. За діамант змагався українець Олег Дорощук.

Як і минулого року, в 2025-му Дорощук знову став другим, повідомив портал Новини.LIVE.

Дорощук знову без "золота"

У фіналі Діамантової ліги, крім Дорощука, зібрались п'ять найкращих стрибунів, серед яких ямаєць Ромейн Бекфорд, італієць Марко Фассінотті, американці Джувон Гаррісон і Шелбі Мак’юен, а також новозеландець Гаміш Керр, який був фаворитом змагань.

Фінал розпочався з 2.10 м, де Фассінотті ледве подолав висоту з третьої спроби. Дорощук стартував із 2.13 м, а на 2.16 м вибув Мак’юен.

Цікаво стало на висоті 2.22 м, де завершив змагання Фассінотті, а на 2.25 м від’єднався Бекфорд.

Висоту 2.28 м не підкорив Гаррісон і він посів третю позицію.

Перемога визначилася на висоті 2.34 м, яку Керр взяв, а Дорощук не зміг й результатом 2.32 м він фінішував другим.

Цей результат став для Дорощука сьомою поспіль медаллю на етапах Діамантової ліги, з яких одне золото в Брюсселі, три срібла та три бронзи.

