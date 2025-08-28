Ломаченко не у формі після виходу на пенсію — який вигляд має боксер

Ломаченко втратив спортивну форму — який він має вигляд
Наприкінці жовтня в Боготі відбудеться традиційний конгрес Всесвітньої боксерської організації. WBO Convention 2025 відбудеться з 27 по 31 жовтня.
У програмі заплановані зустрічі, семінари, культурна програма, повідомив Instagram-аккаунт WBO.
Місцем проведення стануть готель Hilton Corferias та Agora Convention Center, а центральною подією стане "Ніч чемпіонів" 29 жовтня. Участь у заході візьме і відомий український боксер Василь Ломаченко.
Колишній чемпіон завершив професійну кар'єру влітку 2023 року. За роки на рингу Ломаченко став одним із найтитулованіших боксерів свого покоління. Він був чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, володарем поясів WBO, WBA та WBC, а також дворазовим олімпійським чемпіоном (2008 та 2012). Його професійний рекорд склав 17 перемог (11 нокаутом) та 3 поразки.
Який вигляд зараз має Ломаченко
Відхід із боксу не додав йому спортивної форми. Лома виглядає округлішим, видно, що вага трохи додалася, а обличчя втратило колишню чіткість. Утім, манера триматися на місці.
"Привіт усім, це Лома. Підтверджую, що збираюся відвідати з'їзд WBO в цьому жовтні, в Боготі, Колумбія. Побачимося там", — пообіцяв Ломаченко.
Нагадаємо, Нікола Оліслагерс стала королевою Діамантової ліги, випередивши Ярославу Магучіх уперше за чотири роки.
Українець Олег Дорощук є фаворитом фіналу Діамантової ліги зі стрибків у висоту — де дивитися турнір.
Читайте Новини.LIVE!