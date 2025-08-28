Ломаченко не в форме после ухода на пенсию — как выглядит боксер

Василий Ломаченко перед уходом из спорта. Кадр из видео

В конце октября в Боготе состоится традиционный конгресс Всемирной боксерской организации. WBO Convention 2025 пройдет с 27 по 31 октября.

В программе запланированы встречи, семинары, культурная программа, сообщил Instagram-аккаунт WBO.

Реклама

Читайте также:

Местом проведения станут отель Hilton Corferias и Agora Convention Center, а центральным событием станет "Ночь чемпионов" 29 октября. Участие в мероприятии примет и известный украинский боксер Василий Ломаченко.

Василий Ломаченко в конце лета-2025. Кадр из видео

Бывший чемпион завершил профессиональную карьеру летом 2023 года. За годы на ринге Ломаченко стал одним из самых титулованных боксеров своего поколения. Он был чемпионом мира в трёх весовых категориях, обладателем поясов WBO, WBA и WBC, а также двукратным олимпийским чемпионом (2008 и 2012). Его профессиональный рекорд составил 17 побед (11 нокаутом) и 3 поражения.

Как сейчас выглядит Ломаченко

Уход из бокса не добавил ему спортивной формы. Лома выглядит округлее, видно, что вес немного прибавился, а лицо потеряло прежнюю четкость. Впрочем, манера держаться на месте.

"Привет всем, это Лома. Подтверждаю, что собираюсь посетить съезд WBO в этом октябре, в Боготе, Колумбия. Увидимся там", — пообещал Ломаченко.

Напомним, Никола Олислагерс стала королевой Бриллиантовой лиги, опередив Ярославу Магучих впервые за четыре года.

Украинец Олег Дорощук является фаворитом финала Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту — где смотреть турнир.