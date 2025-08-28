Олислагерс оценила победу над Магучих после финала Бриллиантовой лиги

Олислагерс объяснила, почему ценит победу над Магучих
Финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе в прыжках в высоту среди женщин подарил настоящий спектакль. Австралийка Никола Олислагерс завоевала "золото" с результатом 2.04 метра.
Обладательница "серебра" на Олимпиаде в Париже установила новый национальный рекорд и лучший показатель сезона в мире, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинка Ярослава Магучих стала второй, преодолев планку на высоте 2.02 м. Для нее это уже четвертое поражение от Олислагерс в текущем году, однако украинка продолжает держаться в числе мировых лидеров.
Третье место заняла британка Морган Лейк, впервые в карьере прыгнув на 2.00 м и установив национальный рекорд. Юлия Левченко повторила этот результат и заняла четвертое место по попыткам, но ее прыжок стал первым двухметровым за последние пять лет.
Что сказала Никола Олислагерс
После своей победы австралийка отметила, что финал стал для нее особенным. Она подчеркнула значение конкуренции и поблагодарила команду и болельщиков.
"Этот вечер — лучший в моей спортивной жизни. Атмосфера в Цюрихе была невероятной, публика поддерживала каждую попытку. Соперничество с Ярославой Магучих — это благословение, оно делает меня сильнее. Победа и результат 2.04 м — исполнение мечты, и я счастлива, что смогла разделить этот момент с командой и болельщиками", — рассказала Олислагерс.
Напомним, финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту с самого начала подарил яркое соперничество сразу пяти легкоатлеток.
Юлия Левченко объяснила, что для нее оказалось самым сложным во время финала в Цюрихе.
Ярослава Магучих заверила болельщиков, что сделала в этом сезоне ставку не на Бриллиантовую лигу, а на совсем другие турниры.
Читайте Новини.LIVE!