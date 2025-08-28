Олислагерс оценила победу над Магучих после финала Бриллиантовой лиги

Никола Олислагерс празднует победу. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе в прыжках в высоту среди женщин подарил настоящий спектакль. Австралийка Никола Олислагерс завоевала "золото" с результатом 2.04 метра.

Обладательница "серебра" на Олимпиаде в Париже установила новый национальный рекорд и лучший показатель сезона в мире, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинка Ярослава Магучих стала второй, преодолев планку на высоте 2.02 м. Для нее это уже четвертое поражение от Олислагерс в текущем году, однако украинка продолжает держаться в числе мировых лидеров.

Третье место заняла британка Морган Лейк, впервые в карьере прыгнув на 2.00 м и установив национальный рекорд. Юлия Левченко повторила этот результат и заняла четвертое место по попыткам, но ее прыжок стал первым двухметровым за последние пять лет.

Никола Олислагерс с трофеем. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Что сказала Никола Олислагерс

После своей победы австралийка отметила, что финал стал для нее особенным. Она подчеркнула значение конкуренции и поблагодарила команду и болельщиков.

"Этот вечер — лучший в моей спортивной жизни. Атмосфера в Цюрихе была невероятной, публика поддерживала каждую попытку. Соперничество с Ярославой Магучих — это благословение, оно делает меня сильнее. Победа и результат 2.04 м — исполнение мечты, и я счастлива, что смогла разделить этот момент с командой и болельщиками", — рассказала Олислагерс.

Напомним, финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту с самого начала подарил яркое соперничество сразу пяти легкоатлеток.

Юлия Левченко объяснила, что для нее оказалось самым сложным во время финала в Цюрихе.

Ярослава Магучих заверила болельщиков, что сделала в этом сезоне ставку не на Бриллиантовую лигу, а на совсем другие турниры.