Левченко рассказала, что интенсивность финала Бриллиантовой лиги помогла с результатом

Юлия Левченко. Фото: Reuters

В Цюрихе завершился финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту у женщин. Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, второй стала Ярослава Магучих, а украинка Юлия Левченко заняла четвертое место с результатом 2.00 метра.

После выступления Левченко поделилась эмоциями от турнира с "Суспільним".

Реклама

Читайте также:

Левченко довольна результатом

Прыжок на 2.00 м стал для Левченко лучшим за последние пять лет и получил статус личного рекорда этого сезона.

В конкурентном финале она впервые за долгое время выступила стабильно. Это не идет ни в какое сравнение с 2023 и 2024 годами.

Комментируя выступление Левченко отметила, что в Цюрихе все хорошо выступили потому, что соревнования очень интенсивные и легкоатлетки не потеряли тонус после разогрева.

"Были очень интенсивные соревнования, и нас было немного. Мы не имели времени потерять разогрев, когда прыгаешь одна за другой — все поймали этот кураж, думаю. Соревнования были зрелищные, интересные. Почему-то я была не удивлена: видела по сезону, как девушки готовы", — сказала Юлия.

Напомним, житомирское "Полесье" пригласило известных футболистов.

У киевского "Динамо" мало шансов пройти "Маккаби" Тель-Авив в Лиге Европы, но мы знаем где и когда смотреть ответный матч.

Стало известно, какие отношения у Ильи Забарного и Матвея Сафонова.