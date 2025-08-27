Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Левченко раскрыла секрет хороших прыжков в Цюрихе

Левченко раскрыла секрет хороших прыжков в Цюрихе

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 20:44
Левченко рассказала, что интенсивность финала Бриллиантовой лиги помогла с результатом
Юлия Левченко. Фото: Reuters

В Цюрихе завершился финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту у женщин. Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, второй стала Ярослава Магучих, а украинка Юлия Левченко заняла четвертое место с результатом 2.00 метра.

После выступления Левченко поделилась эмоциями от турнира с "Суспільним".

Реклама
Читайте также:

Левченко довольна результатом

Прыжок на 2.00 м стал для Левченко лучшим за последние пять лет и получил статус личного рекорда этого сезона.

В конкурентном финале она впервые за долгое время выступила стабильно. Это не идет ни в какое сравнение с 2023 и 2024 годами.

Комментируя выступление Левченко отметила, что в Цюрихе все хорошо выступили потому, что соревнования очень интенсивные и легкоатлетки не потеряли тонус после разогрева.

"Были очень интенсивные соревнования, и нас было немного. Мы не имели времени потерять разогрев, когда прыгаешь одна за другой — все поймали этот кураж, думаю. Соревнования были зрелищные, интересные. Почему-то я была не удивлена: видела по сезону, как девушки готовы", — сказала Юлия.

Напомним, житомирское "Полесье" пригласило известных футболистов.

У киевского "Динамо" мало шансов пройти "Маккаби" Тель-Авив в Лиге Европы, но мы знаем где и когда смотреть ответный матч.

Стало известно, какие отношения у Ильи Забарного и Матвея Сафонова.

Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике Никола Олислагерс
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации