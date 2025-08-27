Відео
Левченко розкрила секрет хороших стрибків у Цюриху

Левченко розкрила секрет хороших стрибків у Цюриху

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 20:44
Левченко розповіла, що інтенсивність фіналу Діамантової ліги допомогла з результатом
Юлія Левченко. Фото: Reuters

У Цюриху завершився фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту у жінок. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, другою стала Ярослава Магучіх, а українка Юлія Левченко посіла четверте місце з результатом 2.00 метри.

Після виступу Левченко поділилась емоціями від турніру з "Суспільним".

Читайте також:

Левченко задоволена результатом

Стрибок на 2.00 м став для Левченко найкращим за останні п’ять років і отримав статус особистого рекорду цього сезону.

У конкурентному фіналі вона вперше за тривалий час виступила стабільно. Це не йде ні в яке порівняння з 2023 та 2024 роками.

Коментуючи виступ Левченко зазначила, що у Цюриху всі добре виступили тому, що змагання дуже інтенсивні і легкоатлетки не втратили тонус після розігріву.

"Були дуже інтенсивні змагання, і нас було небагато. Ми не мали часу втратити розігрів, коли стрибаєш одна за одною — всі піймали цей кураж, гадаю. Змагання були видовищні, цікаві. Чомусь я була не здивована: бачила по сезону, як дівчата готові", — сказала Юлія.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" запросило відомих футболістів.

У київського "Динамо" мало шансів пройти "Маккабі" Тель-Авів у Лізі Європи, але ми знаємо де і коли дивитися матч-відповідь.

Стало відомо, які стосунки у Іллі Забарного та Матвія Сафонова.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
