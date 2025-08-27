Левченко розповіла, що інтенсивність фіналу Діамантової ліги допомогла з результатом

Юлія Левченко. Фото: Reuters

У Цюриху завершився фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту у жінок. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, другою стала Ярослава Магучіх, а українка Юлія Левченко посіла четверте місце з результатом 2.00 метри.

Після виступу Левченко поділилась емоціями від турніру з "Суспільним".

Левченко задоволена результатом

Стрибок на 2.00 м став для Левченко найкращим за останні п’ять років і отримав статус особистого рекорду цього сезону.

У конкурентному фіналі вона вперше за тривалий час виступила стабільно. Це не йде ні в яке порівняння з 2023 та 2024 роками.

Коментуючи виступ Левченко зазначила, що у Цюриху всі добре виступили тому, що змагання дуже інтенсивні і легкоатлетки не втратили тонус після розігріву.

"Були дуже інтенсивні змагання, і нас було небагато. Ми не мали часу втратити розігрів, коли стрибаєш одна за одною — всі піймали цей кураж, гадаю. Змагання були видовищні, цікаві. Чомусь я була не здивована: бачила по сезону, як дівчата готові", — сказала Юлія.

