Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх вперше програла Оліслагерс у фіналі Діамантової ліги

Магучіх вперше програла Оліслагерс у фіналі Діамантової ліги

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 19:24
Магучіх здобула срібло у фіналі Діамантової ліги в Цюриху, Левченко — четверта
Нікола Оліслагерс. Фото: Reuters

У Цюриху завершились змагання зі стрибків у висоту в рамках фіналу Діамантової ліги. Україну на цьому етапі представили Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Перемогу здобула Нікола Оліслагерс, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Неймовірні стрибки в Цюриху

Майже всі фіналістки добре стрибнули початкову висоту 1,94 м і лише бронзова призерка Олімпійських ігор в Парижі Елеонор Паттерсон провалила свої спроби.

На 1,97 м Магучіх та Левченко не відчули проблем, як і Морган Лейк з Ніколою Оліслагерс. Всі вони потім перестрибнули 2,00 м.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: Reuters

Призери визначились на 2,02, які Лейк та Левченко не взяли, але через кращий показник за спробами Юлія залишилась на четвертій позиції.

Оліслагерс, яка випереджала Магучіх за спробами, з першої спроби взяла свій національний рекорд 2,04 м, що змусило Магучіх підняти планку на 2,06 м, оскільки срібло їй вже було гарантоване. Однак, жодна стрибунка не взяла цю висоту і перемогу святкувала австралійка.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" підпише відомих новачків із "Динамо" та АПЛ.

У київського "Динамо" малі шанси пройти "Маккабі" Тель-Авів у Лізі Європи — де і коли дивитися матч-відповідь.

Стало відомо, як конфліктують Ілля Забарний та Матвій Сафонов у складі "ПСЖ".

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика Діамантова ліга Збірна України з легкої атлетики Нікола Оліслагерс
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації