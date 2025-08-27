Магучіх здобула срібло у фіналі Діамантової ліги в Цюриху, Левченко — четверта

Магучіх вперше програла Оліслагерс у фіналі Діамантової ліги
У Цюриху завершились змагання зі стрибків у висоту в рамках фіналу Діамантової ліги. Україну на цьому етапі представили Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Перемогу здобула Нікола Оліслагерс, повідомив портал Новини.LIVE.
Неймовірні стрибки в Цюриху
Майже всі фіналістки добре стрибнули початкову висоту 1,94 м і лише бронзова призерка Олімпійських ігор в Парижі Елеонор Паттерсон провалила свої спроби.
На 1,97 м Магучіх та Левченко не відчули проблем, як і Морган Лейк з Ніколою Оліслагерс. Всі вони потім перестрибнули 2,00 м.
Призери визначились на 2,02, які Лейк та Левченко не взяли, але через кращий показник за спробами Юлія залишилась на четвертій позиції.
Оліслагерс, яка випереджала Магучіх за спробами, з першої спроби взяла свій національний рекорд 2,04 м, що змусило Магучіх підняти планку на 2,06 м, оскільки срібло їй вже було гарантоване. Однак, жодна стрибунка не взяла цю висоту і перемогу святкувала австралійка.
