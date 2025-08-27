Магучіх здобула срібло у фіналі Діамантової ліги в Цюриху, Левченко — четверта

Нікола Оліслагерс. Фото: Reuters

У Цюриху завершились змагання зі стрибків у висоту в рамках фіналу Діамантової ліги. Україну на цьому етапі представили Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Перемогу здобула Нікола Оліслагерс, повідомив портал Новини.LIVE.

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Неймовірні стрибки в Цюриху

Майже всі фіналістки добре стрибнули початкову висоту 1,94 м і лише бронзова призерка Олімпійських ігор в Парижі Елеонор Паттерсон провалила свої спроби.

На 1,97 м Магучіх та Левченко не відчули проблем, як і Морган Лейк з Ніколою Оліслагерс. Всі вони потім перестрибнули 2,00 м.

Юлія Левченко. Фото: Reuters

Призери визначились на 2,02, які Лейк та Левченко не взяли, але через кращий показник за спробами Юлія залишилась на четвертій позиції.

Оліслагерс, яка випереджала Магучіх за спробами, з першої спроби взяла свій національний рекорд 2,04 м, що змусило Магучіх підняти планку на 2,06 м, оскільки срібло їй вже було гарантоване. Однак, жодна стрибунка не взяла цю висоту і перемогу святкувала австралійка.

