Главная Спорт Магучих впервые проиграла Олислагерс в финале Бриллиантовой лиги

Магучих впервые проиграла Олислагерс в финале Бриллиантовой лиги

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 19:24
Магучих завоевала серебро в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе, Левченко - четвертая
Никола Олислагерс. Фото: Reuters

В Цюрихе завершились соревнования по прыжкам в высоту в рамках финала Бриллиантовой лиги. Украину на этом этапе представили Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Победу одержала Никола Олислагерс, сообщил портал Новини.LIVE.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Невероятные прыжки в Цюрихе

Почти все финалистки хорошо прыгнули начальную высоту 1.94 м и лишь бронзовая призерка Олимпийских игр в Париже Элеонор Паттерсон провалила свои попытки.

На 1.97 м Магучих и Левченко не испытали проблем, как и Морган Лейк с Николой Олислагерс. Все они затем перепрыгнули 2.00 м.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Призеры определились на 2.02, которые Лейк и Левченко не взяли, но из-за лучшего показателя по попыткам Юлия осталась на четвертой позиции.

Олислагерс, которая опережала Магучих по попыткам, с первого прыжка взяла свой национальный рекорд — 2.04 м, что заставило Магучих поднять планку на 2.06 м, поскольку серебро ей уже было гарантировано. Однако, ни одна прыгунья не взяла эту высоту и победу праздновала австралийка.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
