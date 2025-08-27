Магучих завоевала серебро в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе, Левченко - четвертая

Магучих впервые проиграла Олислагерс в финале Бриллиантовой лиги
В Цюрихе завершились соревнования по прыжкам в высоту в рамках финала Бриллиантовой лиги. Украину на этом этапе представили Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Победу одержала Никола Олислагерс, сообщил портал Новини.LIVE.
Невероятные прыжки в Цюрихе
Почти все финалистки хорошо прыгнули начальную высоту 1.94 м и лишь бронзовая призерка Олимпийских игр в Париже Элеонор Паттерсон провалила свои попытки.
На 1.97 м Магучих и Левченко не испытали проблем, как и Морган Лейк с Николой Олислагерс. Все они затем перепрыгнули 2.00 м.
Призеры определились на 2.02, которые Лейк и Левченко не взяли, но из-за лучшего показателя по попыткам Юлия осталась на четвертой позиции.
Олислагерс, которая опережала Магучих по попыткам, с первого прыжка взяла свой национальный рекорд — 2.04 м, что заставило Магучих поднять планку на 2.06 м, поскольку серебро ей уже было гарантировано. Однако, ни одна прыгунья не взяла эту высоту и победу праздновала австралийка.
