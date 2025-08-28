Оліслагерс оцінила перемогу над Магучіх після фіналу Діамантової ліги

Нікола Оліслагерс святкує перемогу. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Фінал Діамантової ліги в Цюріху в стрибках у висоту серед жінок подарував справжній спектакль. Австралійка Нікола Оліслагерс завоювала "золото" з результатом 2.04 метра.

Володарка "срібла" на Олімпіаді в Парижі встановила новий національний рекорд та найкращий показник сезону у світі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Українка Ярослава Магучіх стала другою, подолавши планку на висоті 2.02 м. Для неї це вже четверта поразка від Оліслагерс у поточному році, проте українка продовжує триматися серед світових лідерів.

Третє місце посіла британка Морган Лейк, вперше в кар'єрі стрибнувши на 2.00 м і встановивши національний рекорд. Юлія Левченко повторила цей результат та посіла четверте місце за спробами, але її стрибок став першим двометровим за останні п'ять років.

Нікола Оліслагерс із трофеєм. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Що сказала Нікола Оліслагерс

Після своєї перемоги австралійка зазначила, що фінал став для неї особливим. Вона наголосила на значенні конкуренції та подякувала команді й уболівальникам.

"Цей вечір — найкращий у моєму спортивному житті. Атмосфера в Цюриху була неймовірною, публіка підтримувала кожну спробу. Суперництво з Ярославою Магучіх — це благословення, воно робить мене сильнішою. Перемога і результат 2.04 м — здійснення мрії, і я щаслива, що змогла розділити цей момент із командою та вболівальниками", — розповіла Оліслагерс.

Нагадаємо, фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту від самого початку подарував яскраве суперництво одразу п'яти легкоатлеток.

Юлія Левченко пояснила, що для неї виявилося найскладнішим під час фіналу в Цюриху.

Ярослава Магучіх запевнила вболівальників, що зробила цього сезону ставку не на Діамантову лігу, а на зовсім інші турніри.