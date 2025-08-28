Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Оліслагерс пояснила, чому цінує перемогу над Магучіх

Оліслагерс пояснила, чому цінує перемогу над Магучіх

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 09:44
Оліслагерс оцінила перемогу над Магучіх після фіналу Діамантової ліги
Нікола Оліслагерс святкує перемогу. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Фінал Діамантової ліги в Цюріху в стрибках у висоту серед жінок подарував справжній спектакль. Австралійка Нікола Оліслагерс завоювала "золото" з результатом 2.04 метра.

Володарка "срібла" на Олімпіаді в Парижі встановила новий національний рекорд та найкращий показник сезону у світі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українка Ярослава Магучіх стала другою, подолавши планку на висоті 2.02 м. Для неї це вже четверта поразка від Оліслагерс у поточному році, проте українка продовжує триматися серед світових лідерів.

Третє місце посіла британка Морган Лейк, вперше в кар'єрі стрибнувши на 2.00 м і встановивши національний рекорд. Юлія Левченко повторила цей результат та посіла четверте місце за спробами, але її стрибок став першим двометровим за останні п'ять років.

Никола Олислагерс
Нікола Оліслагерс із трофеєм. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Що сказала Нікола Оліслагерс

Після своєї перемоги австралійка зазначила, що фінал став для неї особливим. Вона наголосила на значенні конкуренції та подякувала команді й уболівальникам.

"Цей вечір — найкращий у моєму спортивному житті. Атмосфера в Цюриху була неймовірною, публіка підтримувала кожну спробу. Суперництво з Ярославою Магучіх — це благословення, воно робить мене сильнішою. Перемога і результат 2.04 м — здійснення мрії, і я щаслива, що змогла розділити цей момент із командою та вболівальниками", — розповіла Оліслагерс.

Нагадаємо, фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту від самого початку подарував яскраве суперництво одразу п'яти легкоатлеток.

Юлія Левченко пояснила, що для неї виявилося найскладнішим під час фіналу в Цюриху.

Ярослава Магучіх запевнила вболівальників, що зробила цього сезону ставку не на Діамантову лігу, а на зовсім інші турніри.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації