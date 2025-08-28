Оліслагерс оцінила перемогу над Магучіх після фіналу Діамантової ліги

Оліслагерс пояснила, чому цінує перемогу над Магучіх
Фінал Діамантової ліги в Цюріху в стрибках у висоту серед жінок подарував справжній спектакль. Австралійка Нікола Оліслагерс завоювала "золото" з результатом 2.04 метра.
Володарка "срібла" на Олімпіаді в Парижі встановила новий національний рекорд та найкращий показник сезону у світі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Українка Ярослава Магучіх стала другою, подолавши планку на висоті 2.02 м. Для неї це вже четверта поразка від Оліслагерс у поточному році, проте українка продовжує триматися серед світових лідерів.
Третє місце посіла британка Морган Лейк, вперше в кар'єрі стрибнувши на 2.00 м і встановивши національний рекорд. Юлія Левченко повторила цей результат та посіла четверте місце за спробами, але її стрибок став першим двометровим за останні п'ять років.
Що сказала Нікола Оліслагерс
Після своєї перемоги австралійка зазначила, що фінал став для неї особливим. Вона наголосила на значенні конкуренції та подякувала команді й уболівальникам.
"Цей вечір — найкращий у моєму спортивному житті. Атмосфера в Цюриху була неймовірною, публіка підтримувала кожну спробу. Суперництво з Ярославою Магучіх — це благословення, воно робить мене сильнішою. Перемога і результат 2.04 м — здійснення мрії, і я щаслива, що змогла розділити цей момент із командою та вболівальниками", — розповіла Оліслагерс.
Нагадаємо, фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту від самого початку подарував яскраве суперництво одразу п'яти легкоатлеток.
