Головна Спорт Магучіх зізналася, що фінал в Цюриху не був головним стартом

Магучіх зізналася, що фінал в Цюриху не був головним стартом

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 22:05
Магучіх розповіла, що стрибала без болю і готова до чемпіонату світу
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У Цюриху завершився фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту. Друге місце на етапі посіла олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх, яка поступилася Ніколі Оліслагерс з Австралії.

Магучіх після виступу розповіла "Суспільному" про свій виступ та травму, яку отримала на останньому етапі Діамантової ліги.

Читайте також:
Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Магучіх боялася через пошкодження

Магучіх стала другою з результатом 2.02 м та тричі стрибала на 2.06 м, але постійно збивала планку. Цікаво, що починала турнір Ярослава з замотаною ногою, але потім зняла пов'язку. Це було пов'язане з передостаннім етапом в Лозанні, де легкоатлетка отримала травму та знялася зі змагань без одної вдалої спроби на 1.92 м.

Коментуючи свій виступ, Ярослава Магучіх заявила, що задоволена результатом і відчула полегшення, адже цього разу стрибала без болю. Вона підкреслила, що це найважливіший фактор перед чемпіонатом світу, до якого ще є час підготуватися.

Магучіх додала, що з нетерпінням чекає на головний старт сезону в Токіо.

"Перший стрибок я робила із бандажем на нозі, щоб бути впевненою, що все добре. Потім я зняла, коли зрозуміла, що все нормально — це найголовніше", — сказала Ярослава.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
