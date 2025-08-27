Магучіх розповіла, що стрибала без болю і готова до чемпіонату світу

Магучіх зізналася, що фінал в Цюриху не був головним стартом
У Цюриху завершився фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту. Друге місце на етапі посіла олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх, яка поступилася Ніколі Оліслагерс з Австралії.
Магучіх після виступу розповіла "Суспільному" про свій виступ та травму, яку отримала на останньому етапі Діамантової ліги.
Магучіх боялася через пошкодження
Магучіх стала другою з результатом 2.02 м та тричі стрибала на 2.06 м, але постійно збивала планку. Цікаво, що починала турнір Ярослава з замотаною ногою, але потім зняла пов'язку. Це було пов'язане з передостаннім етапом в Лозанні, де легкоатлетка отримала травму та знялася зі змагань без одної вдалої спроби на 1.92 м.
Коментуючи свій виступ, Ярослава Магучіх заявила, що задоволена результатом і відчула полегшення, адже цього разу стрибала без болю. Вона підкреслила, що це найважливіший фактор перед чемпіонатом світу, до якого ще є час підготуватися.
Магучіх додала, що з нетерпінням чекає на головний старт сезону в Токіо.
"Перший стрибок я робила із бандажем на нозі, щоб бути впевненою, що все добре. Потім я зняла, коли зрозуміла, що все нормально — це найголовніше", — сказала Ярослава.
