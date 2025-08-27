Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих призналась, что финал в Цюрихе не был главным стартом

Магучих призналась, что финал в Цюрихе не был главным стартом

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 22:05
Магучих рассказала, что прыгала без боли и готова к чемпионату мира
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В Цюрихе завершился финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. Второе место на этапе заняла олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих, которая уступила Николе Олислагерс из Австралии.

Магучих после выступления рассказала "Суспільному" о своем выступлении и травме, которую получила на последнем этапе Бриллиантовой лиги.

Реклама
Читайте также:
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Магучих боялась из-за повреждения

Магучих стала второй с результатом 2.02 м и трижды прыгала на 2.06 м, но постоянно сбивала планку. Интересно, что начинала турнир Ярослава с замотанной ногой, но потом сняла повязку. Это было связано с предпоследним этапом в Лозанне, где легкоатлетка получила травму и снялась с соревнований без удачных попыток на 1.92 м.

Комментируя свое выступление, Ярослава Магучих заявила, что довольна результатом и почувствовала облегчение, ведь на этот раз прыгала без боли. Она подчеркнула, что это важнейший фактор перед чемпионатом мира, к которому еще есть время подготовиться.

Магучих добавила, что с нетерпением ждет главный старт сезона в Токио.

"Первый прыжок я делала с бандажом на ноге, чтобы быть уверенной, что все хорошо. Потом я сняла, когда поняла, что все нормально — это самое главное", — сказала Ярослава.

Напомним, житомирское "Полесье" пригласило известных свободных агентов из УПЛ и АПЛ.

Киевское "Динамо" может не пройти "Маккаби" Тель-Авив в Лиге Европы, но известно, где и когда смотреть ответный матч.

Стали известны детали относительно отношений Ильи Забарного и Матвея Сафонова.

Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации