Магучих рассказала, что прыгала без боли и готова к чемпионату мира

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В Цюрихе завершился финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. Второе место на этапе заняла олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих, которая уступила Николе Олислагерс из Австралии.

Магучих после выступления рассказала "Суспільному" о своем выступлении и травме, которую получила на последнем этапе Бриллиантовой лиги.

Реклама

Читайте также:

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Магучих боялась из-за повреждения

Магучих стала второй с результатом 2.02 м и трижды прыгала на 2.06 м, но постоянно сбивала планку. Интересно, что начинала турнир Ярослава с замотанной ногой, но потом сняла повязку. Это было связано с предпоследним этапом в Лозанне, где легкоатлетка получила травму и снялась с соревнований без удачных попыток на 1.92 м.

Комментируя свое выступление, Ярослава Магучих заявила, что довольна результатом и почувствовала облегчение, ведь на этот раз прыгала без боли. Она подчеркнула, что это важнейший фактор перед чемпионатом мира, к которому еще есть время подготовиться.

Магучих добавила, что с нетерпением ждет главный старт сезона в Токио.

"Первый прыжок я делала с бандажом на ноге, чтобы быть уверенной, что все хорошо. Потом я сняла, когда поняла, что все нормально — это самое главное", — сказала Ярослава.

Напомним, житомирское "Полесье" пригласило известных свободных агентов из УПЛ и АПЛ.

Киевское "Динамо" может не пройти "Маккаби" Тель-Авив в Лиге Европы, но известно, где и когда смотреть ответный матч.

Стали известны детали относительно отношений Ильи Забарного и Матвея Сафонова.