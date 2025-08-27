Видео
Тренер Паркера обвинил Усика в симуляции — о чем речь

Тренер Паркера обвинил Усика в симуляции — о чем речь

Дата публикации 27 августа 2025 17:01
Тренер Паркера осудил Усика за участие в вечеринке
Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

В сети распространились кадры с благотворительного вечера, где абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик танцевал и даже исполнил дуэт с Иво Бобулом. Видео с участием украинца стало вирусным: на нем он активно двигается под песню Нади Дорофеевой.

На фоне этих кадров последовала реакция из стана его возможного соперника, сообщает DAZN.

Читайте также:

Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO Джозефа Паркера, обратил внимание на ролик и прокомментировал его в соцсетях. Наставник новозеландского боксера намекнул на актуальную проблему чемпиона. Ранее Усик сообщал о травме спины, из-за которой попросил WBO отсрочить переговоры о бое с обязательным претендентом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DAZN Boxing (@daznboxing)

Что сказал Энди Ли

Ирландский специалист написал короткую реплику, отметив официальную страницу WBO. В своей реакции он поставил под сомнение серьезность травмы и подчеркнул, что команда Паркера внимательно следит за действиями украинца. 

"Как там травма спины?" — написал Ли под опубликованным видео, добавив ссылку на Всемирную боксерскую организацию. 

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер во время интервью. Кадр из видео

Его комментарий вызвал активное обсуждение среди фанатов бокса, которые разделились во мнениях о том, насколько серьезно стоит воспринимать слова тренера. 

Напомним, на благотворительном мероприятии в поддержку детей из Николаева Александр Усик не только танцевал, но и спел с легендой украинской эстрады. 

Известный кубинский боксер Луис Ортис подробно объяснил, как справиться с Александром Усиком на ринге. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
