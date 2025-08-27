Ортис раскрыл секрет победы над Усиком

Луис Ортис на тренировке. Фото: instagram.com/luiskingkong1979/

Известный кубинский боксер Луис Ортис поделился мнением об украинце Александре Усике. Ветеран не считает чемпиона мира лучшим представителем этого спорта современности.

Ортис объяснил, как можно справиться с Усиком на ринге в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова.



Луис Ортис продолжает активно следить за ситуацией в супертяжелом весе. Кубинский боксер отметил достижения Александра Усика, который владеет всеми четырьмя главными поясами в дивизионе. Однако 46-летний кубинец считает, что статус абсолютного чемпиона еще не означает безоговорочного лидерства.

Что Ортис сказал об Усике

Бывший претендент на титул объяснил, что у украинца есть слабые места, но воспользоваться ими может только очень техничный соперник. По его мнению, именно равный по уровню мастерства боксер способен составить украинцу настоящую конкуренцию.

Также Ортис подчеркнул, что сила или агрессия сами по себе не помогут. Чтобы сместить Усика с вершины, нужно действовать хладнокровно и грамотно, повторяя каждое движение и не давая шансов на ошибки.

"Мне нравится стиль Усика, но я никогда не назову его лучшим, пока сам остаюсь в боксе. Он великолепный чемпион, его уважают во всем мире, но я по-прежнему считаю себя угрозой. Я понимаю, каким образом можно боксировать против него, и это не сила, а техника. Усик знает, кто я, и он понимает, какой бокс у Кинг-Конга", — заявил Ортис.

